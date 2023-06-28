Губернатор представил опыт сотрудничества с Белорусью на форуме Союзного государства

Губернатор напомнил, что 25 лет назад Новосибирская область одним из первых регионов России подписала соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве с Республикой Беларусь. «Сегодня мы развиваем и отраслевое, и межрегиональное сотрудничество: установлены договорные отношения с Могилёвской, Гродненской областями, с Минском. Побратимство Минска и Новосибирска, Горецкого райисполкома и наукограда Кольцово дало толчок к развитию научной, технологической и бизнес-кооперации в наиболее перспективных направлениях. Таких, как биофармацевтика, биотехнологии для сельского и лесного хозяйства, пищевой и других перерабатывающих отраслей, а также в сфере экологии. Технопарк Новосибирского Академгородка активно сотрудничает с минским Парком высоких технологий в области IT.