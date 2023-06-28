Илья Баланин: Финансовое обеспечение онкологической помощи серьёзно увеличено

Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин отметил, что в последние годы в России уделяется большое внимание медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Так, финансирование онкологической помощи значительно увеличено. В 2022 году на эту цель было направлено более 327 миллиардов рублей, что почти в 3,5 раза больше, чем в 2018 году.