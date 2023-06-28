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Илья Баланин: Финансовое обеспечение онкологической помощи серьёзно увеличено

28 июня 2023, 13:23
Фото: 1MI
Современная система обязательного медицинского страхования (ОМС) в России предоставляет серьезные гарантии для онкологических больных.

Эксперты Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) рассказали о возможностях получения своевременной и бесплатной диагностики, операций, лучевой терапии и химиотерапии, пишет kp.ru.

Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин отметил, что в последние годы в России уделяется большое внимание медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Так, финансирование онкологической помощи значительно увеличено. В 2022 году на эту цель было направлено более 327 миллиардов рублей, что почти в 3,5 раза больше, чем в 2018 году.

Дополнительные финансовые вливания позволили значительно улучшить доступность онкологической помощи за последние 4 года, подчеркнул Баланин. По полису ОМС пациентам стали доступны самые современные методы лечения мирового уровня, включая разработки ядерной медицины и высокотехнологичные операции. Важно отметить, что передовые методы лечения доступны не только в центральных онкоинститутах.

В рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в регионах России создаются центры лучевой и протонной терапии, что подтверждает заместитель председателя Федерального фонда ОМС Ольга Царева.

В настоящее время приоритетом стали операции, проводимые по полису ОМС лапароскопическим методом, который является минимально травмирующим для пациента. Операции открытым способом выполняются только в случаях, когда лапароскопия невозможна.

Также в рамках ОМС пациентам становятся доступны реконструктивные операции, а список препаратов для химиотерапии, предоставляемых по ОМС, расширяется. Одним из новейших направлений лечения онкозаболеваний, доступных по полису, является иммунотерапия, которая предусматривает специальное программирование иммунных клеток пациента для борьбы с опухолью.

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