Posted Сегодня, 21:05
Published Сегодня, 21:05
Modified Сегодня, 21:05
Updated Сегодня, 21:05
Праздник связан с сюжетом Корана об испытании пророка Ибрахима. Во сне Аллах приказал ему принести в жертву своего сына Исмаила. Покорный воле Всевышнего, Ибрахим отнес мальчика на гору и готов был вонзить в него нож. Увидев это, Аллах послал на землю ангела Джабраила. Боясь, что не успеет, тот начал читать такбир (молитва, возвеличивающая Бога). Пророк услышал ее и посмотрел на небо. В жертву же был принесен баран.
Согласно мусульманской традиции, Курбан-байрам подразумевает духовное обращение к Богу. Священное заклание барана символизирует покорность Всевышнему. Кроме того, принесенное в жертву животное поможет своему хозяину перейти через адскую бездну в Судный день.
Кроме того, Курбан-байрам означает и окончание хаджа в Мекку. Правоверный мусульманин должен хотя бы раз в жизни посетить священное место. В этот день паломники совершают семикратное хождение вокруг священного камня Кааба и символическое кидание камнями. Если же верующий не может совершить хадж, то ему нужно накануне попоститься не менее десяти дней.
Праздник накладывает на верующих определенные ограничения. В эти дни запрещено ссориться и ругаться, употреблять спиртное, тяжело трудиться и отказывать в помощи и милостыне. Накануне праздника совершается намаз с благодарностью Всевышнему, а утром, совершив омовение с благовониями, мусульманин должен обязательно посетить мечеть. Также важно посетить кладбище и помянуть умерших родственников.
Особое внимание уделяется и жертвоприношению. В этот день возле мечетей начинается священная торговля баранами. Согласно традиции, животное не должно видеть ножа и бояться, а заклание нужно сделать безболезненно и быстро. При этом большую часть мяса необходимо отдать родственникам и нищим.