Праздник связан с сюжетом Корана об испытании пророка Ибрахима. Во сне Аллах приказал ему принести в жертву своего сына Исмаила. Покорный воле Всевышнего, Ибрахим отнес мальчика на гору и готов был вонзить в него нож. Увидев это, Аллах послал на землю ангела Джабраила. Боясь, что не успеет, тот начал читать такбир (молитва, возвеличивающая Бога). Пророк услышал ее и посмотрел на небо. В жертву же был принесен баран.