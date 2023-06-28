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Курбан-байрам-2023: какого числа и самый страшный грех для мусульман в этот день

27 июня 2023, 21:05
Фото: 1MI
Курбан-байрам является одним из главных праздников ислама
Мусульманский праздник Курбан-байрам традиционно отмечают через семьдесят дней после священного месяца Рамадан. В 2023 году эта дата приходится на вечер 27 июня и продлится до 1 июля. Кульминацией праздника является жертвоприношение барана 28 июня.

Праздник связан с сюжетом Корана об испытании пророка Ибрахима. Во сне Аллах приказал ему принести в жертву своего сына Исмаила. Покорный воле Всевышнего, Ибрахим отнес мальчика на гору и готов был вонзить в него нож. Увидев это, Аллах послал на землю ангела Джабраила. Боясь, что не успеет, тот начал читать такбир (молитва, возвеличивающая Бога). Пророк услышал ее и посмотрел на небо. В жертву же был принесен баран.

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Согласно мусульманской традиции, Курбан-байрам подразумевает духовное обращение к Богу. Священное заклание барана символизирует покорность Всевышнему. Кроме того, принесенное в жертву животное поможет своему хозяину перейти через адскую бездну в Судный день.

Кроме того, Курбан-байрам означает и окончание хаджа в Мекку. Правоверный мусульманин должен хотя бы раз в жизни посетить священное место. В этот день паломники совершают семикратное хождение вокруг священного камня Кааба и символическое кидание камнями. Если же верующий не может совершить хадж, то ему нужно накануне попоститься не менее десяти дней.

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Праздник накладывает на верующих определенные ограничения. В эти дни запрещено ссориться и ругаться, употреблять спиртное, тяжело трудиться и отказывать в помощи и милостыне. Накануне праздника совершается намаз с благодарностью Всевышнему, а утром, совершив омовение с благовониями, мусульманин должен обязательно посетить мечеть. Также важно посетить кладбище и помянуть умерших родственников.

Особое внимание уделяется и жертвоприношению. В этот день возле мечетей начинается священная торговля баранами. Согласно традиции, животное не должно видеть ножа и бояться, а заклание нужно сделать безболезненно и быстро. При этом большую часть мяса необходимо отдать родственникам и нищим.

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