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Медрегистратор из Новосибирска выиграла в лотерею сразу 3 миллиона рублей

28 июня 2023, 12:19
Фото: Пресс-служба «Столото»
Сибирячка умудрилась выиграть сразу три миллиона рублей

В Новосибирске медрегистратор Светлана выиграла 3 миллиона по двум билетам

Жительница Новосибирска Светлана выиграла 3,3 миллиона рублей в лотерею «Столото». При этом билеты были из одного тиража.

Как сообщает пресс-служба лотереи «Столото», медицинский регистратор Светлана приобрела два билета тиража «Все или ничего» во время перерыва на работе. Оба билета с одинаковой комбинацией чисел оказались выигрышными и в результате сибирячка обогатилась на 3,3 миллиона рублей (1 666 667 рублей на каждый билет).

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Женщина постаралась отметить числа в игровом поле поровну: шесть чисел от 1 до 12 и от 12 до 24. Про выигрыш узнала вечером того же дня. Теперь полученную сумму Светлана потратит на расширение жилплощади.

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#Новосибирск#Общество#Александр Ляхов#Лотерея#Выигрыш
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