Медрегистратор из Новосибирска выиграла в лотерею сразу 3 миллиона рублей

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Как сообщает пресс-служба лотереи «Столото», медицинский регистратор Светлана приобрела два билета тиража «Все или ничего» во время перерыва на работе. Оба билета с одинаковой комбинацией чисел оказались выигрышными и в результате сибирячка обогатилась на 3,3 миллиона рублей (1 666 667 рублей на каждый билет).
Женщина постаралась отметить числа в игровом поле поровну: шесть чисел от 1 до 12 и от 12 до 24. Про выигрыш узнала вечером того же дня. Теперь полученную сумму Светлана потратит на расширение жилплощади.