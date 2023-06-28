Медрегистратор из Новосибирска выиграла в лотерею сразу 3 миллиона рублей

Как сообщает пресс-служба лотереи «Столото», медицинский регистратор Светлана приобрела два билета тиража «Все или ничего» во время перерыва на работе. Оба билета с одинаковой комбинацией чисел оказались выигрышными и в результате сибирячка обогатилась на 3,3 миллиона рублей (1 666 667 рублей на каждый билет).