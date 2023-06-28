Новосибирская область и Беларусь подписали несколько взаимовыгодных соглашений

«Сегодня встреча с Дмитрием Крутым посвящена исполнению решений, достигнутых в ходе визита белорусской делегации во главе с Премьер-министром Романом Головченко в Новосибирскую область весной этого года. Если говорить о новых направлениях, то у предприятия „Белкоммунмаш-Сибирь“, модернизирующего трамваи в Новосибирске, задача — перейти на новую модель, на более современный кузов. Достигнута договорённость об использовании оборудования для молочных ферм, произведённых в Белоруссии, на территории не только Новосибирской области, но и других регионов. У нас расположен крупный дилер „СибМОЛ“ — он будет продвигать продукцию белорусских производителей на российский рынок. В работе — проект по изготовлению самоходных опрыскивателей на базе белорусского шасси с использованием новосибирского оборудования и системы управления.