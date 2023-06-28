Новосибирская область и Беларусь подписали несколько взаимовыгодных соглашений

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Глава Новосибирской оласти принял участие во встрече Председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко и Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь.
На площадке Форума состоялось подписание соглашений, коммерческих контрактов и других документов, направленных на расширение сотрудничества.
Самое первое соглашение, что особенно отметила Валентина Матвиенко, заключено между Правительством Новосибирской области и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Подписи под документом поставили Губернатор Андрей Травников и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой.
Подписан и план мероприятий на 2024–2026 годы по реализации соглашения о социально-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Правительством Новосибирской области и Брестским областным исполнительным комитетом. С белорусской стороны документ подписал Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко.
«Сегодня встреча с Дмитрием Крутым посвящена исполнению решений, достигнутых в ходе визита белорусской делегации во главе с Премьер-министром Романом Головченко в Новосибирскую область весной этого года. Если говорить о новых направлениях, то у предприятия „Белкоммунмаш-Сибирь“, модернизирующего трамваи в Новосибирске, задача — перейти на новую модель, на более современный кузов. Достигнута договорённость об использовании оборудования для молочных ферм, произведённых в Белоруссии, на территории не только Новосибирской области, но и других регионов. У нас расположен крупный дилер „СибМОЛ“ — он будет продвигать продукцию белорусских производителей на российский рынок. В работе — проект по изготовлению самоходных опрыскивателей на базе белорусского шасси с использованием новосибирского оборудования и системы управления.
Оказано содействие развитию кооперации предприятий. Так, новосибирская сторона помогла ускорить поставки электронно-оптических преобразователей. Белорусская сторона при поддержке Премьера ускорила поставки оборудования для производства микроэлектроники нашему НПП «Восток». У нас нет дефицита контактов, но площадка Форума регионов России и Белоруссии очень важна. Форум демонстрирует не только движение отдельных субъектов, но сближение двух народов, двух стран. Есть возможность посмотреть на опыт других коллег. Увидели активное развитие взаимоотношений Республик Беларусь и Башкортостан — кое-что взяли на заметку», — отметил Андрей Травников.
Взаимный интерес есть у новосибирских предприятий и резидентов Брестского научно-технологического парка. Считается перспективным внедрение IT-решений по формированию единого регистра доноров, совместные конструкторские разработки. Будут наращиваться связи между предприятиями Новосибирской и Брестской областей в сельском хозяйстве — от поставки сельхозтехники и комбикормов до средств защиты растений, в пищевой, лёгкой промышленности, стройиндустрии и дорожном хозяйстве.