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Новосибирский подполковник получил срок за миллионные хищения в авиации

28 июня 2023, 09:44
Фото: ВК / НАЗ им. В.П.Чкалова
Экс-подполковник расхищал авиационное имущество

В Новосибирске подполковника в отставке осудили за хищения свыше 17 млн рублей

В Новосибирске вынесли приговор подполковнику в отставке Владимиру Обухову. Мужчина обвинялся в хищении авиационного имущества.
«Подсудимый совершил хищение вверенного ему и другим должностным лицам по службе авиационного имущества на общую сумму 7,3 миллиона рублей», — указано в сообщении пресс-службы 2-го Восточного окружного военного суда.
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Бывший офицер, пользуясь своим положением, совершал хищения вверенного ему авиационного имущества. Для заметания следов им совершались служебные подлоги. Целью хищений было личное обогащение.

По решению суда мужчина проведет пять лет в колонии общего режима и возместит ущерб в размере семнадцати миллионов рублей. Кроме того, новосибирца лишили звания подполковника и права занимать государственные должности в течение трех лет.

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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Хищения#Авиация#Суд
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