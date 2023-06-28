Новосибирский подполковник получил срок за миллионные хищения в авиации

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
«Подсудимый совершил хищение вверенного ему и другим должностным лицам по службе авиационного имущества на общую сумму 7,3 миллиона рублей», — указано в сообщении пресс-службы 2-го Восточного окружного военного суда.
Бывший офицер, пользуясь своим положением, совершал хищения вверенного ему авиационного имущества. Для заметания следов им совершались служебные подлоги. Целью хищений было личное обогащение.
По решению суда мужчина проведет пять лет в колонии общего режима и возместит ущерб в размере семнадцати миллионов рублей. Кроме того, новосибирца лишили звания подполковника и права занимать государственные должности в течение трех лет.