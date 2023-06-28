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Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

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Стало известно, что случилось с 13-летним школьником в очках и куда он пропал

28 июня 2023, 11:10
Фото: 1MI
Мальчика обнаружили на третий день

Тринадцатилетнего Матвея Гусакова из Томской области нашла полиция

В Новосибирске нашли пропавшего подростка Матвея Гусакова. Тринадцатилетний подросток обнаружен живым.
«Сотрудниками новосибирской полиции установлено местонахождение без вести пропавшего Гусакова Матвея», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В Новосибирске ищут 13-летнего мальчика в очках из Томской области
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Тринадцатилетний подросток был найден в одном из медицинских учреждений Новосибирска. Здоровью школьника ничего не угрожает, противоправных действий совершено не было. В ближайшее время его передадут законным представителям.

Матвей Гусаков пропал 26 июня. Днем мальчик ушел из дома в селе Мельниково Шегарского района Томской области и не выходил на связь. Позже к его поискам присоединились новосибирские волонтеры и полиция. Каким образом ребенок оказался в соседнем регионе, неизвестно.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Дети#Подросток#Школьник#Полиция
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