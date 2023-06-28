Стало известно, что случилось с 13-летним школьником в очках и куда он пропал

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
«Сотрудниками новосибирской полиции установлено местонахождение без вести пропавшего Гусакова Матвея», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Тринадцатилетний подросток был найден в одном из медицинских учреждений Новосибирска. Здоровью школьника ничего не угрожает, противоправных действий совершено не было. В ближайшее время его передадут законным представителям.
Матвей Гусаков пропал 26 июня. Днем мальчик ушел из дома в селе Мельниково Шегарского района Томской области и не выходил на связь. Позже к его поискам присоединились новосибирские волонтеры и полиция. Каким образом ребенок оказался в соседнем регионе, неизвестно.