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В аэропорту Толмачеево построят капсульный отель

28 июня 2023, 13:30
Фото: Полина Симакова / atas.info
Пассажиры смогут отдохнуть с комфортом

В новосибирском аэропорту Толмачево оборудуют капсульный отель для пассажиров

Жители и гости Новосибирска смогут разместиться с комфортом до вылета нужного рейса прямо в аэропорту Толмачево. Специально для них построят капсульный отель.
«Мы планируем организацию в новом терминале Толмачево капсульного отеля. Также там появятся магазины Duty Free и Duty Paid», — цитирует «НГС Новосибирск» заместителя директора авиационной коммерческой деятельности аэропорта Толмачево Игоря Леонтьева.
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Данная инициатива была озвучена в рамках Х Международного сибирского транспортного форума. Также Игорь Леонтьев заявил, что в новом терминале Толмачево зона ритейла увеличилась в два раза до пяти тысяч квадратных метров. К услугам жителей и гостей Новосибирска семнадцать точек общественного питания и 35 точек ритейла.

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Капсульные отели впервые появились в Японии для комфортного размещения местных жителей, желающих отдохнуть с удобствами. Затем эта практика была распространена на весь мир. Особенностью данного типа гостиниц является размещение постояльцев в специальных спальных ячейках.

Внутри спальных ячеек обычно располагается кровать с постельным бельем и телевизор, также имеются розетки для зарядки мобильных устройств. Рядом с индивидуальным койкоместом помещается шкафчик для одежды и обуви. Достоинством капсульных отелей является шумоизоляция и возможность отдохнуть с минимальным комфортом, недостатком — отсутствие санузла и кухни, которые находятся в отдельном помещении.

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#Новосибирск#Александр Ляхов#Экономика#Аэропорт Толмачево#Строительство#Отель
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