В аэропорту Толмачеево построят капсульный отель

Внутри спальных ячеек обычно располагается кровать с постельным бельем и телевизор, также имеются розетки для зарядки мобильных устройств. Рядом с индивидуальным койкоместом помещается шкафчик для одежды и обуви. Достоинством капсульных отелей является шумоизоляция и возможность отдохнуть с минимальным комфортом, недостатком — отсутствие санузла и кухни, которые находятся в отдельном помещении.