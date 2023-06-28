В аэропорту Толмачеево построят капсульный отель

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
«Мы планируем организацию в новом терминале Толмачево капсульного отеля. Также там появятся магазины Duty Free и Duty Paid», — цитирует «НГС Новосибирск» заместителя директора авиационной коммерческой деятельности аэропорта Толмачево Игоря Леонтьева.
Данная инициатива была озвучена в рамках Х Международного сибирского транспортного форума. Также Игорь Леонтьев заявил, что в новом терминале Толмачево зона ритейла увеличилась в два раза до пяти тысяч квадратных метров. К услугам жителей и гостей Новосибирска семнадцать точек общественного питания и 35 точек ритейла.
Капсульные отели впервые появились в Японии для комфортного размещения местных жителей, желающих отдохнуть с удобствами. Затем эта практика была распространена на весь мир. Особенностью данного типа гостиниц является размещение постояльцев в специальных спальных ячейках.
Внутри спальных ячеек обычно располагается кровать с постельным бельем и телевизор, также имеются розетки для зарядки мобильных устройств. Рядом с индивидуальным койкоместом помещается шкафчик для одежды и обуви. Достоинством капсульных отелей является шумоизоляция и возможность отдохнуть с минимальным комфортом, недостатком — отсутствие санузла и кухни, которые находятся в отдельном помещении.