В Новосибирске сотни зданий остались без света из-за шквала

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Без света сейчас находятся свыше 11 000 человек в Кировском и Ленинском районах. В «РЭС» сообщили, что виной всему непогода. Сегодня в городе сильный ветер и ливень.
Электричество отсутствует в 40 трансформаторных будках и 12 административных зданиях, включая школы и детсады. Аварию уже устраняют.
Работы планируют завершить к вечеру 28 июня.
Напомним, вечером 27 июня в Новосибирской области бушевал град. Он обрушился на Татарск, Чаны и Барабинск.