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В Новосибирске сотни зданий остались без света из-за шквала

28 июня 2023, 06:57
Фото: 1MI
Жители двух районов Новосибирска попали под отключение электричества из-за бури. Специалисты АО «РЭС» уже исправляют ситуацию.

Без света сейчас находятся свыше 11 000 человек в Кировском и Ленинском районах. В «РЭС» сообщили, что виной всему непогода. Сегодня в городе сильный ветер и ливень.

Электричество отсутствует в 40 трансформаторных будках и 12 административных зданиях, включая школы и детсады. Аварию уже устраняют.

Работы планируют завершить к вечеру 28 июня.

Напомним, вечером 27 июня в Новосибирской области бушевал град. Он обрушился на Татарск, Чаны и Барабинск.

Мощный град обрушился на Чановский район Новосибирской области
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#Электричество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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