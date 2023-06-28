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В отношении депутата Поповцева суд вынес приговор по статье «Мошенничество»

28 июня 2023, 05:33
Фото: Вконтакте Суды общей юрисдикции Новосибирской области
Приговор вынесен 28 июня 2023 года
Приговор Глебу Поповцеву вынесен по статье «Мошенничество в особо крупных размерах» — хищение чужого имущества путем обмана. Он обвиняется в фиктивном трудоустройстве человека на должность помощника депутата.

По данным следствия с 1 октября 2020 года по 30 ноября 2021 года Глеб Поповцев, занимая должность депутата, являясь государственным служащим, устроил на должность помощника депутата Заксобрания Новосибирской области человека, который фактически свои обязанности не выполнял.

При этом Глеб Поповцев предоставлял документы, подтверждающие, что человек выполняется свои трудовые обязанности, соблюдает нормы труда и отдыха. За этот период фиктивного трудоустройства на расчетный счет Глебом Поповцевым было получено 844 694 рубля 58 копеек со счета Законодательного собрания Новосибирской области.

Сегодня 28 июня Поповцеву был вынесен приговор — ему присудили выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей в доход государства в соответствии с п. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ.

Обвиняемый в мошенничестве депутат Поповцев выступил на суде с последним словом
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Поповцев, обвиняемый в том, что более года поддерживал видимость работы человека на должности помощника депутата, выступил в суде с последним словом.

#Ольга Храмушкина#Суд#Депутат#Криминал#Политика#Новосибирск#Новосибирская область
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