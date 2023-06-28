При этом Глеб Поповцев предоставлял документы, подтверждающие, что человек выполняется свои трудовые обязанности, соблюдает нормы труда и отдыха. За этот период фиктивного трудоустройства на расчетный счет Глебом Поповцевым было получено 844 694 рубля 58 копеек со счета Законодательного собрания Новосибирской области.