Видео с фейковым смерчем в Купино рассылают новосибирцы в WhatsApp

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
На записи говорилось, что смерч якобы прошел в регионе 28 июня. Но эту информацию опровергли синоптики.
С их слов, для появления торнадо нужна аномальная жара. Сейчас в регионе все иначе — похолодание, сильный ураган, ливень.
Другим доказательством стало то, что это видео уже публиковали ранее в соцсетях и некоторые новосибирцы его узнали. Они заявили, что об этом смерче писали год назад жители других регионов.
Сейчас в Новосибирской области бушует буря. На днях на деревни обрушился град.