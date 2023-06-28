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Видео с фейковым смерчем в Купино рассылают новосибирцы в WhatsApp

28 июня 2023, 10:45
Фото: 1MI
Новосибирцы рассылают в WhatsApp видео со смерчем в Купино

Новосибирцам рассылают в WhatsApp фейковый смерч

Жители Новосибирской области начали массовую рассылку в WhatsApp видео с мощным торнадо в Купино. Ролик оказался фейковым.

На записи говорилось, что смерч якобы прошел в регионе 28 июня. Но эту информацию опровергли синоптики.

С их слов, для появления торнадо нужна аномальная жара. Сейчас в регионе все иначе — похолодание, сильный ураган, ливень.

Другим доказательством стало то, что это видео уже публиковали ранее в соцсетях и некоторые новосибирцы его узнали. Они заявили, что об этом смерче писали год назад жители других регионов.

Сейчас в Новосибирской области бушует буря. На днях на деревни обрушился град.

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#Алина Шефер#Город#Шторм#Смерч#Новосибирск#Новосибирская область
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