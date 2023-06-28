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О необходимости повысить заработные платы работникам бюджетной сферы президент России Владимир Путин заявил еще в конце прошлого года. 30 ноября 2022 года прошло его совещание с кабмином, на котором Владимир Владимирович отметил, что всего 10 из 89 российских регионов выполняют целевые показатели по уровню зарплат сотрудников бюджетных сфер, хотя и они далеки от желаемого уровня. Уже в декабре Путин поручил правительству разработать программу по повышению зарплат бюджетников
«Обеспечить повышение в начале 2023 года фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы исходя из фактического темпа роста по итогам 2022 года среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, предусмотрев в течение 2023 года дальнейшую корректировку указанного фонда оплаты труда в соответствии с динамикой темпа роста среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, для достижения целевых показателей», — говорится в поручении президента.
В свою очередь глава Минфина Антон Силуанов заявил, что зарплаты бюджетников вырастут в среднем на 8 процентов. С этим учетом был сформирован российский бюджет на 2023–2025 годы. В целом за три года сумма, заложенная на индексацию окладов бюджетников, составит более одного триллиона рублей.
«Заработные платы работников бюджетной сферы повысятся на уровень прогноза роста заработной платы экономики — более 8%», — отметил Силуанов.
Важно! В 2023 году за счет индексации зарплаты бюджетников увеличатся на 104,7 млрд рублей, в 2024 году — на 359 млрд рублей, а в 2025 году — на 541,7 млрд рублей, говорится в заявлении Министерства финансов.
Говоря о росте зарплаты для бюджетников, правительство имеет в виду всех трудящихся, которые получают оклад из государственной казны. Это и чиновники, и сотрудники силовых ведомств, и представители социальной сферы — педагоги (учителя школ, преподаватели вузов), работники культуры, медики (врачи, медсестры, санитары и пр.), военнослужащие, представители науки и пр. Все они могут рассчитывать на повышение зарплаты в 2023 году.
В 2021 году СМИ сообщили, что доля бюджетников в России, то есть на федеральном уровне составляет почти 42 процента. При этом логично было бы предположить, что большая часть бюджетников находится в Москве как в самом большом городе нашей страны. Но, как выяснилось, это не так.
«В Москве удельный вес занятых в строительстве и коммерческих услугах, ориентированных на население, превышает 50% от всех занятых, в Московской области — 40%», — отметил директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гемпельсон.
Также организаторы исследования выявили закономерность, что чем беднее и меньше регион, тем больше его доля госсектора в его экономике.
Сегодня все чаще в соцсетях можно увидеть новости о том, что с 1 июля повысится зарплата российских бюджетников. Пока это не подтвержденная официально информация. Основанием для таких сообщений является тот факт, что с 1 июля по поручению президента России должна пройти внеплановая индексация минимального размера оплаты труда (МРОТ). Пока по всей России действует МРОТ, установленный в январе 2023 года, согласно ФЗ-522 от 19.12.2022 г. В Москве действует свой МРОТ — 24 801 рубль (для трудоспособных граждан). Новый МРОТ будет объявлен ближе к 1 июля. Точная сумма пока неизвестна, но эксперты склоняются к тому, что повышение составит около 10 процентов.
Рост МРОТ коснется всех бюджетников, кто получает низкую заработную плату. Если после повышения МРОТ оклад окажется ниже его уровня, то работодатель обязан увеличить его до нового показателя. Напомним, по ТК (ст.133), оклад, равный МРОТ, сотрудник получает при условии оформления на полную ставку в штат организации и при условии отработки полного трудового месяца.
О том, что с 1 июля повысятся зарплаты работников бюджетной сферы Подмосковья, отдельно сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, индексация ожидается в размере 8 — 10%.