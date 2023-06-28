Сегодня все чаще в соцсетях можно увидеть новости о том, что с 1 июля повысится зарплата российских бюджетников. Пока это не подтвержденная официально информация. Основанием для таких сообщений является тот факт, что с 1 июля по поручению президента России должна пройти внеплановая индексация минимального размера оплаты труда (МРОТ). Пока по всей России действует МРОТ, установленный в январе 2023 года, согласно ФЗ-522 от 19.12.2022 г. В Москве действует свой МРОТ — 24 801 рубль (для трудоспособных граждан). Новый МРОТ будет объявлен ближе к 1 июля. Точная сумма пока неизвестна, но эксперты склоняются к тому, что повышение составит около 10 процентов.