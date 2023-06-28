Авторы инициативы подчеркнули, что на реализацию предложения может быть потрачено около 18,5 млрд рублей. Напомним, что глава России Владимир Путин неоднократно сообщал о том, что уровень индексации МРОТ должен быть с опережением инфляционных темпов. Он дал правительству поручение по обеспечению роста среднемесячной заработной платы и подготовке предложений по повышению МРОТ до 1 июля.