Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:42
С учетом сферы будет устанавливаться собственный процент повышения заработной платы, но в среднем он будет составлять около 4 — 6%, если сравнивать с предыдущим годом.
Помимо повышения заработной платы для бюджетников, с 1 июля ожидается индексация уровня МРОТ. Это показатель минимального размера оплаты труда — ниже его значения зарплата быть не должна. Напоминаем, что согласно Федеральному закону №82-ФЗ от 19.06.2000, размер МРОТ составил 16 242 руб. с 1 января 2023 года.
“Минимальный размер оплаты труда на очередной год устанавливается федеральным законом в текущем году и исчисляется исходя из величины медианной заработной платы, рассчитанной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, за предыдущий год», — сказано в ст. 1 ФЗ-82.
Отмечается, что размер МРОТ планируется поднять в связи с необходимостью опережения темпов роста инфляции.
«Обеспечить повышение в 2023 году минимального размера оплаты труда с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране в 2023 году и представить предложения по дальнейшему повышению минимального размера оплаты труда», — указано на сайте Кремля.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что глава Правительства РФ Михаил Мишустин поручил выделить свыше 12 млрд рублей на увеличение заработной платы для бюджетников.
Согласно поручению, около 2,9 млрд рублей было направлено на повышение зарплаты учителей образовательных организаций. Свыше 5,2 миллиарда рублей было выделено с целью повышения размеров окладов преподавателей вузов. Примерно 2,6 млрд было направлено медицинским учреждениям, а около 1,3 млрд — учреждениям культуры.
Кроме того, ранее в Госдуме появилось предложение по дополнительному увеличению показателя МРОТ для бюджетников. Депутаты от КПРФ предложили повысить МРОТ до 19,2 тысячи рублей. Соответствующий законодательный проект был опубликован в базе Госдумы.
Авторы инициативы подчеркнули, что на реализацию предложения может быть потрачено около 18,5 млрд рублей. Напомним, что глава России Владимир Путин неоднократно сообщал о том, что уровень индексации МРОТ должен быть с опережением инфляционных темпов. Он дал правительству поручение по обеспечению роста среднемесячной заработной платы и подготовке предложений по повышению МРОТ до 1 июля.
В Новосибирской области уже проводилась индексация заработных плат сотрудников бюджетной сферы в прошлом году 2 раза. Первая индексация была осуществлена в июле прошлого года — оклады подняли на 10%.
«Сразу же мы оговаривали, что будет второе повышение зарплат, вторая индексация осенью, после уточнения прогноза годовой инфляции. Такой прогноз поступил, поэтому принято принципиальное решение о второй индексации зарплат для бюджетников, не попадающих под действие „майских указов“. Эта индексация состоится с 1 октября и составит плюс 4%», — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
С 2023 года заработные платы бюджетников должны продолжать расти.
«Обеспечить увеличение в начале 2023 года фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы исходя из фактического темпа роста по итогам 2022 года среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, предусмотрев в течение 2023 года дальнейшую корректировку указанного фонда оплаты труда в соответствии с динамикой темпа роста среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, для достижения целевых показателей», — говорится на сайте Кремля.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов дал комментарий, что в 2023 году зарплаты повысятся не менее чем на 8%, но точные параметры индексации будут зависеть от параметров годовой инфляции.
«Регионы вправе самостоятельно принимать решение о размере индексации зарплаты. При этом может увеличиться не только основная часть, но и премии, надбавки, могут появиться дополнительные компенсации и т. д. В каждом регионе свои условия. Случаи, когда прибавка инициирована органами власти и не осуществлена на практике, большая редкость. За это предусмотрен штраф до 50 тыс. рублей. В любом случае все изменения должны быть отражены в официальных документах. Это может быть допсоглашение к трудовому договору, приказ и так далее», — объяснила партнёр юридической компании Светлана Петрикова.
Специалист в сфере маркетинга Юлия Корчагина-Озджан отметила, что в июле должна вырасти зарплата медиков, учителей и других бюджетников на 18 — 25%. Она подчеркнула, что работодатели обязаны поднять оклады до реального ценового уровня.