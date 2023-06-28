Женщин приходится спасать от обручальных колец в пять раз чаще, чем мужчин

Специалисты советуют снимать кольца, если они вызывают дискомфорт. Иначе пальцы могут начать отекать и неметь. Если украшение не снимается, но пальцы ещё недостаточно сильно отекли, попробуйте применить холодную воду для снятия отёка и мыльный раствор. Если это не помогает, не стоит крутить кольцо, так как можно повредить пальцы. Необходимо перепилить или перекусить кольцо, либо самостоятельно, либо обратиться за помощью к специалистам. Главное, не терять время. Сам по себе палец не вернётся в нормальное состояние, зато начнут отмирать ткани, что может привести к потере конечности при длительном игнорировании проблемы.