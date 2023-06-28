Женщин приходится спасать от обручальных колец в пять раз чаще, чем мужчин

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Ученые уже давно считают, что обручальное кольцо — опасное украшение. Оно может окислиться и навредить коже, не исключено, что из-за сильных отеков палец вовсе можно потерять, также на металлы может возникнуть аллергия. Нередко спасателям МАСС приходится выезжать на помощь к новосибирцам, которые не могут снять обручальное кольцо.
Примечательно, что чаще всего женщины молитвенно просят спасателей помочь снять причиняющее страдание обручальное кольцо с пальца. А ведь многие дамы сами настаивают на ношении украшения и не простят супруга, который его снимет.
По данным МАСС, с начала года по 23 июня 41 сибирячке была оказана помощь в снятии кольца. При этом кольцо помешало только 10 мужчинам.
«Чуть чаще женщинам после 30 лет требуется помощь в снятии кольца — было 19 случаев. И немного реже девушкам в возрасте от 18 до 30 лет — 17 случаев. Зачастую кольца у горожан застревают на пальцах из-за опухания кистей рук во время жары, из-за реакции на лекарства или вследствие алкогольного опьянения. Также отекать пальцы могут у беременных женщин в следствии гормональных скачков в организме. Зимой это связано с обморожением рук. Кроме того, причиной могут стать физические нагрузки (переноска тяжестей, физические упражнения, подтягивание и т. д.), ручная стирка белья (от воздействия воды и химических препаратов), укус насекомого или животного. Или аллергия на сам метал (непереносимость организма)», — рассказали о частых причинах подобных вызовов в пресс-службе МАСС по запросу Atas.info.
Специалисты советуют снимать кольца, если они вызывают дискомфорт. Иначе пальцы могут начать отекать и неметь. Если украшение не снимается, но пальцы ещё недостаточно сильно отекли, попробуйте применить холодную воду для снятия отёка и мыльный раствор. Если это не помогает, не стоит крутить кольцо, так как можно повредить пальцы. Необходимо перепилить или перекусить кольцо, либо самостоятельно, либо обратиться за помощью к специалистам. Главное, не терять время. Сам по себе палец не вернётся в нормальное состояние, зато начнут отмирать ткани, что может привести к потере конечности при длительном игнорировании проблемы.