Быдло, разборки с пистолетами и драки: назван самый скандальный бар Новосибирска

Угомонить отдыхающих получается только у полиции и то не всегда. Новосибирцы пытались разговаривать с забияками, но едва не попадали под горячую руку. Иногда там происходят драки с применением пистолета, злоумышленники грубят местным, справляют нужду везде, где только можно и постоянно слушают громкую музыку. В самом баре говорят, что это не их клиенты, а повлиять на то, что возле их магазина паркуются и шумят, они повлиять не могут. При этом горожане настаивают на том, что бар уж слишком близко соседствует с жилыми домами, однако профильные ведомства так не считают.