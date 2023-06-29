Быдло, разборки с пистолетами и драки: назван самый скандальный бар Новосибирска

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Жители домов на улице Геодезической, рядом со станцией метро «Студенческая», считают, что пятачок возле общежития и торгового центра «МетроМаркет» превратился в неприятное место. Они уверены, что главной причиной этого является открытие круглосуточного магазина с алкоголем (указанного в справочнике 2ГИС как бар). Теперь жители пятиэтажек вынуждены проводить свои ночи под звуки музыки из автомобилей, пьяных криков и конфликтов.
Как рассказала НГС местная жительница, она переехала на Геодезическую улицу четыре года назад. Ранее, по ее рассказам, жильцы сталкивались с проблемами, связанными с баром «Арена», который находился напротив ее дома, на проспекте Карла Маркса, 37/2. Громкая музыка из автомобилей и крики пьяных посетителей заставили соседей обратиться к руководству бара, с которым им удалось достичь соглашения. Затем вместо «Арены» появился бар «Доски».
Охрана заведения старалась следить и контролировать такие моменты: они вылавливали посетителей на входе и просили их покинуть территорию, не шуметь и не драться.
«Во время пандемии мы спокойно жили, но вот в 2022 году все вернулось. Сначала мы „отдышались“ с „Досками“, но с открытием „Ёмкости24“ (расположенного рядом с „Досками“) осенью прошлого года ситуация ухудшилась, — объясняет сибирячка. — Раньше там были различные кафе и суши-бары, которые закрывались в 10 вечера, и все было спокойно. Теперь появилась „Ёмкость24“. Это небольшая пивная, которая работает круглосуточно и имеет лицензию на продажу алкоголя. Я там была: обычное заведение с несколькими барными стульями и подходящей клиентурой».
Если раньше шум от «Досок» беспокоил жителей Геодезической только в выходные дни, то с открытием «Ёмкости24» конфликты начали происходить и по будням. Свидетелями таких драк становились жители всех соседних домов.
Угомонить отдыхающих получается только у полиции и то не всегда. Новосибирцы пытались разговаривать с забияками, но едва не попадали под горячую руку. Иногда там происходят драки с применением пистолета, злоумышленники грубят местным, справляют нужду везде, где только можно и постоянно слушают громкую музыку. В самом баре говорят, что это не их клиенты, а повлиять на то, что возле их магазина паркуются и шумят, они повлиять не могут. При этом горожане настаивают на том, что бар уж слишком близко соседствует с жилыми домами, однако профильные ведомства так не считают.