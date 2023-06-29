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Черных волков из Сузунского района отправили в зоопарк

29 июня 2023, 10:46
Фото: pxhere.com
Волки терроризировали местных жителей

В Новосибирской области черных канадских волков отправили в зоопарк

В Сузуне изъяли черных канадских волков, терроризировавших поселок. Хищников будут держать на передержке.

Как сообщает «НГС Новосибирск» со ссылкой на администрацию Сузунского района, животных изъяли после обращений местных жителей. Кроме того, у владельца забрали питона. В изъятии принимали участие сотрудники службы по надзору природоиспользования вместе с полицией.

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Информация о бродящих по Сузуну черных канадских волках, не стесняющихся воровать у сельчан кур и гусей, появилась в социальных сетях. Журналистам «КП-Новосибирск» удалось пообщаться с владельцем необычного зоопарка пенсионером Разжабом, который всю жизнь мечтал о контактном зоопарке. Однако энтузиасту якобы постоянно мешали в осуществлении мечты как односельчане, так и администрация, не выделяющая денег на отдельное помещение.

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Теперь судьбу животных определят зоологи. Заплатит ли штраф пенсионер, пока неизвестно.

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#Новосибирская область#Происшествия#Александр Ляхов#Животные#Волк
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