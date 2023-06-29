Черных волков из Сузунского района отправили в зоопарк

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Как сообщает «НГС Новосибирск» со ссылкой на администрацию Сузунского района, животных изъяли после обращений местных жителей. Кроме того, у владельца забрали питона. В изъятии принимали участие сотрудники службы по надзору природоиспользования вместе с полицией.
Информация о бродящих по Сузуну черных канадских волках, не стесняющихся воровать у сельчан кур и гусей, появилась в социальных сетях. Журналистам «КП-Новосибирск» удалось пообщаться с владельцем необычного зоопарка пенсионером Разжабом, который всю жизнь мечтал о контактном зоопарке. Однако энтузиасту якобы постоянно мешали в осуществлении мечты как односельчане, так и администрация, не выделяющая денег на отдельное помещение.
Теперь судьбу животных определят зоологи. Заплатит ли штраф пенсионер, пока неизвестно.