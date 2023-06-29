Черных волков из Сузунского района отправили в зоопарк

Информация о бродящих по Сузуну черных канадских волках, не стесняющихся воровать у сельчан кур и гусей, появилась в социальных сетях. Журналистам «КП-Новосибирск» удалось пообщаться с владельцем необычного зоопарка пенсионером Разжабом, который всю жизнь мечтал о контактном зоопарке. Однако энтузиасту якобы постоянно мешали в осуществлении мечты как односельчане, так и администрация, не выделяющая денег на отдельное помещение.