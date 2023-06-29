Когда вернется жара в Новосибирск: погода на июль 2023 года — дожди продолжатся

Posted 29 июня 2023, 07:54
Published 29 июня 2023, 07:54
Modified 29 июня 2023, 07:56
Updated 29 июня 2023, 07:56
По данным Западно-Сибирского УГМС, 30 июня похолодает до +8°C утром, днем воздух прогреется до +20 в областном центре. В районах региона может потеплеть до +23°C. Синоптики обещают дожди, грозы и ветер с порывами до 15 м/с.
Уже 1 и 2 июля в регион вернутся теплые дни. Столбики термометра начнут подниматься ежедневно до +21…+25 градусов. Но при этом возможны небольшие дожди.
Gismeteo прогнозирует жару до +25°C без осадков до 4 июля. А после обещают постоянные грибные дожди — это значит будет жарко до +29. Ветер составит всего 5 м/с.
А вот сервис «Яндекс.Погода» о дождях вовсе не сообщает. По их данным первую неделю июля будет аномально жарко до +30 по Цельсию. Во второй декаде ожидаются кратковременные дожди местами, а в третьей снова потепление без осадков.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (985) 271-72-19
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Коммерческий отдел: +7 383 383 09 72; [email protected]