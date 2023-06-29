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НГУ поднялся, НГТУ упал в престижном международном рейтинге вузов в 2023 году

29 июня 2023, 04:01
Фото: atas.info
НГУ И НГТУ в числе лучших университетов мира

Два новосибирских вуза попали в рейтинг лучших университетов мира в 2023 году

Новосибирский государственный университет и Новосибирский государственный технический университет вошли в рейтинг лучших университетов мира.

Два университета из Новосибирска попали в рейтинг лучших учебных заведений мира.

Новосибирский государственный университет (НГУ) занял 421-е место в рейтинге QS 2024, в то время как год назад он был на 260-м месте. Также в этом списке представлен Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), занимающий позицию между 1001 и 1200 местами. Ранее его рейтинг был от 801 до 1000 места.

В топ-10 российских университетов вошли следующие заведения: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (87 место), Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (319), Российский университет дружбы народов (342), Казанский федеральный университет (396), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (399), Московский физико-технический институт (415), Томский государственный университет (418) и Новосибирский государственный университет (421). Всего в списке представлены 48 российских университетов.

На первом месте этого рейтинга оказался Массачусетский технологический институт (MIT), который несколько лет подряд занимает лидирующую позицию. Затем следуют Кембриджский и Оксфордский университеты, пишет «РБК Новосибирск».

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