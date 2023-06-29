Новосибирский государственный университет (НГУ) занял 421-е место в рейтинге QS 2024, в то время как год назад он был на 260-м месте. Также в этом списке представлен Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), занимающий позицию между 1001 и 1200 местами. Ранее его рейтинг был от 801 до 1000 места.