Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Два университета из Новосибирска попали в рейтинг лучших учебных заведений мира.
Новосибирский государственный университет (НГУ) занял 421-е место в рейтинге QS 2024, в то время как год назад он был на 260-м месте. Также в этом списке представлен Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), занимающий позицию между 1001 и 1200 местами. Ранее его рейтинг был от 801 до 1000 места.
В топ-10 российских университетов вошли следующие заведения: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (87 место), Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (319), Российский университет дружбы народов (342), Казанский федеральный университет (396), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (399), Московский физико-технический институт (415), Томский государственный университет (418) и Новосибирский государственный университет (421). Всего в списке представлены 48 российских университетов.
На первом месте этого рейтинга оказался Массачусетский технологический институт (MIT), который несколько лет подряд занимает лидирующую позицию. Затем следуют Кембриджский и Оксфордский университеты, пишет «РБК Новосибирск».