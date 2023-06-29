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Новосибирские прокуроры займутся рухнувшим фасадом Стоквартирного дома

29 июня 2023, 14:16
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Прокуроры проверят Стоквартирный дом

В Новосибирске прокуратура проверит рухнувший фасад Стоквартирного дома

В Новосибирске прокуратура взяла на контроль обрушение фасада Стоквартирного дома. Инцидент произошел сегодня утром.

Как сообщает Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу ведомства, по факту обрушения дома начата прокурорская проверка с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего. По ее итогам будут приняты меры реагирования.

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Обрушение фасада Стоквартирного дома произошло сегодня утром. Обломки усеяли весь тротуар, поэтому управляющей компанией «Уют» пришлось экстренно огораживать место происшествия.

Легендарное здание работы Александра Крячкова является памятником архитектуры и уникальным образцом сталинского постконструктивизма. Однако капитальный ремонт в нем делали только в 1980-е годы. Стоит отметить, что прокуратурой уже было внесено представление о срыве сроков капитального ремонта в 2021 году.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Прокуратура#Памятник#Аварийный дом
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