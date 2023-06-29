Новосибирские прокуроры займутся рухнувшим фасадом Стоквартирного дома

Легендарное здание работы Александра Крячкова является памятником архитектуры и уникальным образцом сталинского постконструктивизма. Однако капитальный ремонт в нем делали только в 1980-е годы. Стоит отметить, что прокуратурой уже было внесено представление о срыве сроков капитального ремонта в 2021 году.