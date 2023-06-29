Новосибирские прокуроры займутся рухнувшим фасадом Стоквартирного дома

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Как сообщает Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу ведомства, по факту обрушения дома начата прокурорская проверка с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего. По ее итогам будут приняты меры реагирования.
Обрушение фасада Стоквартирного дома произошло сегодня утром. Обломки усеяли весь тротуар, поэтому управляющей компанией «Уют» пришлось экстренно огораживать место происшествия.
Легендарное здание работы Александра Крячкова является памятником архитектуры и уникальным образцом сталинского постконструктивизма. Однако капитальный ремонт в нем делали только в 1980-е годы. Стоит отметить, что прокуратурой уже было внесено представление о срыве сроков капитального ремонта в 2021 году.