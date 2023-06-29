Новосибирский мэр Локоть заявил о строительстве еще трех мостов через Обь

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:34
«Нашей следующей задачей станет строительство Южного транзита через Бугринский мост. Мост существует, но задействован не полностью», — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции.
Благодаря строительству развязок удастся обеспечить полноценную работу транспортного трафика через Бугринский мост и созданию Южного транзита для снижения заторов и разгрузки транспортных узлов. После этого начнется строительство пятого моста через Обь.
Стоит отметить, что власти Новосибирска планируют реализовать широкомасштабное строительство транспортной инфраструктуры на реке Обь. В случае реализации общее количество мостов в мегаполисе достигнет семи.