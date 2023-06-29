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Новосибирский мэр Локоть заявил о строительстве еще трех мостов через Обь

29 июня 2023, 06:19
Фото: Артем Шершнев / atas.info
В Новосибирске планируют построить три моста через Обь

Новосибирский мэр Локоть анонсировал строительство трех мостов через Обь

После окончания строительства четвертого моста через Обь начнется строительство еще трех развязок. Первыми в плане властей станут развязки для Бугринского моста.
«Нашей следующей задачей станет строительство Южного транзита через Бугринский мост. Мост существует, но задействован не полностью», — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции.
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Благодаря строительству развязок удастся обеспечить полноценную работу транспортного трафика через Бугринский мост и созданию Южного транзита для снижения заторов и разгрузки транспортных узлов. После этого начнется строительство пятого моста через Обь.

Стоит отметить, что власти Новосибирска планируют реализовать широкомасштабное строительство транспортной инфраструктуры на реке Обь. В случае реализации общее количество мостов в мегаполисе достигнет семи.

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#Новосибирск#Анатолий Локоть#Транспорт#Александр Ляхов#Мост#Строительство#Мэрия Новосибирска#Четвертый мост
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