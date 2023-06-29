Новосибирцы научили нейросеть опознавать депрессию и выгорание человека по мимике

По словам Андрея Телепнева, автора этого проекта, нам как людям достаточно просто посмотреть на лицо, чтобы распознать эмоции. Поэтому он решил создать нейросеть, которая сможет делать то же самое. Она будет способна распознавать эмоции людей и помогать им контролировать свое состояние.