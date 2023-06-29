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Новосибирцы научили нейросеть опознавать депрессию и выгорание человека по мимике

29 июня 2023, 05:08
Фото: 1MI
Признаки депрессии могут выявить работодатели у сотрудников
Студент НГТУ разработал нейросеть, которая распознает депрессию и выгорание по мимике лица, что позволит работодателям контролировать психоэмоциональное состояние сотрудников.

В Новосибирске провели обучение искусственной нейронной сети, чтобы она могла определить депрессию и выгорание по выражению лица человека. Аспирант из Новосибирского государственного технического университета разработал специальный алгоритм машинного обучения для этой цели. Благодаря этому алгоритму работодатели впоследствии смогут контролировать психоэмоциональное состояние своих сотрудников.

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По словам Андрея Телепнева, автора этого проекта, нам как людям достаточно просто посмотреть на лицо, чтобы распознать эмоции. Поэтому он решил создать нейросеть, которая сможет делать то же самое. Она будет способна распознавать эмоции людей и помогать им контролировать свое состояние.

Для разработки этого алгоритма, Телепнев использовал открытые данные эксперимента, который проводился в Китае. В ходе этого эксперимента с помощью электроэнцефалограммы измерялась мозговая активность у людей, чтобы определить их эмоциональное состояние, об этом сообщается в ВК-группе «Наука в Сибири», издания Сибирского отделения РАН.

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