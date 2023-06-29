Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
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Updated Сегодня, 04:19
Конструкции плавучего фонтана, который ранее устанавливали на набережной в районе парка «Городское начало», в нескольких метрах от берега, не подлежат восстановлению.
«Сегодня технологии, благодаря которым работал фонтан, устарели. Поэтому ремонтировать его никто не будет. Проще создать новый фонтан. Однако пока такой задачи перед нами не стоит. Сейчас нужно запустить все фонтаны, которые есть на суше», — заявил мэр Анатолий Локоть в четверг, 29 июня, в ходе онлайн-общения с журналистами.
Впервые плавучий фонтан заработал в 2003 году, он состоял из трех чаш, а высота водяных струй достигала 32 метров. Последний раз любоваться им можно было в 2019 году, да и то, из трех сферических конструкций удалось запустить только одну. Тогда руководитель МУП «Горфонтан» Валерий Науменко объяснял, что техническое состояние плавучего фонтана плохое, а самая большая проблема состоит в том, чтобы найти речной кран, который смог бы поднять элементы водного каскада.