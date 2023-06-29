Почему сейчас мужчины в военной форме стали для женщин более сексуальными

Posted Сегодня, 21:51
Published Сегодня, 21:51
Modified Сегодня, 21:51
Updated Сегодня, 21:51
Сегодня россияне живут в состоянии тревоги из-за происходящих событий. Женщинам в это время опора и защита, уверенность в будущем нужны как никогда. И это делает мужчин в военной форме еще более привлекательными. Кто, если не военные защитят представительниц прекрасной половины человечества?
На тему привлекательности военных для женщин было проведено много исследований, в том числе в британском Университете Саутгемптона. Исследователи установили, что после Второй мировой войны в семьях военнослужащих, отмеченных наградами, рождалось больше детей, чем у ветеранов, которые вернулись без регалий.
Кроме этого, в рамках этой же работы женщинам предлагали выбрать между предпринимателем, военнослужащим и спортсменом. Подавляющее большинство представительниц прекрасной половины выбрали мужчину в форме.
Сексологи объясняют это желанием представительниц прекрасной половины подчиняться. Рядом с мужчиной в военной форме женщина может расслабиться, перестать быть сильной и полностью довериться ему. Создается иллюзия полной защиты. Иногда она может доминировать, но военная форма является образцом мужественности и вызывает уверенность в том, что за женщиной будут ухаживать и заботиться.
У психологов есть свое объяснение тому, что сейчас мужчины в военной форме стали для женщин РФ еще более привлекательными. Дело в том, что Россия находится в состоянии войны большую часть своего существования, преимущественно, оборонительной. На данный момент война не объявлена, но проводится специальная военная операция, что вызывает у женщин не меньшую тревожность. Сейчас как никогда необходимо чувство стабильности, надежной защиты, уверенности. И мужчина в военной форме, по мнению подавляющего большинства женщин, может все это обеспечить.