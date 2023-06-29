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Почему сейчас мужчины в военной форме стали для женщин более сексуальными

28 июня 2023, 21:51
Фото: Виктор Михалев / 1MI
Представительницы прекрасного пола хотят подчиняться мужчинам в форме. Так утверждают сексологи
Женщинам всегда нравились мужчины в форме, а сейчас еще больше. Не потому, что военный мундир красивый. Нет. Мужчина в форме ассоциируется с надеждой, опорой и защитой. Именно это нужно женщинам и заложено в них веками.

Сегодня россияне живут в состоянии тревоги из-за происходящих событий. Женщинам в это время опора и защита, уверенность в будущем нужны как никогда. И это делает мужчин в военной форме еще более привлекательными. Кто, если не военные защитят представительниц прекрасной половины человечества?

На тему привлекательности военных для женщин было проведено много исследований, в том числе в британском Университете Саутгемптона. Исследователи установили, что после Второй мировой войны в семьях военнослужащих, отмеченных наградами, рождалось больше детей, чем у ветеранов, которые вернулись без регалий.

Военные регалии добавляют мужчинам желанности в глазах женщинВоенные регалии добавляют мужчинам желанности в глазах женщин
Военные регалии добавляют мужчинам желанности в глазах женщин
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Кроме этого, в рамках этой же работы женщинам предлагали выбрать между предпринимателем, военнослужащим и спортсменом. Подавляющее большинство представительниц прекрасной половины выбрали мужчину в форме.

Сексологи объясняют это желанием представительниц прекрасной половины подчиняться. Рядом с мужчиной в военной форме женщина может расслабиться, перестать быть сильной и полностью довериться ему. Создается иллюзия полной защиты. Иногда она может доминировать, но военная форма является образцом мужественности и вызывает уверенность в том, что за женщиной будут ухаживать и заботиться.

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У психологов есть свое объяснение тому, что сейчас мужчины в военной форме стали для женщин РФ еще более привлекательными. Дело в том, что Россия находится в состоянии войны большую часть своего существования, преимущественно, оборонительной. На данный момент война не объявлена, но проводится специальная военная операция, что вызывает у женщин не меньшую тревожность. Сейчас как никогда необходимо чувство стабильности, надежной защиты, уверенности. И мужчина в военной форме, по мнению подавляющего большинства женщин, может все это обеспечить.

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