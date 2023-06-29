Почему сейчас мужчины в военной форме стали для женщин более сексуальными

У психологов есть свое объяснение тому, что сейчас мужчины в военной форме стали для женщин РФ еще более привлекательными. Дело в том, что Россия находится в состоянии войны большую часть своего существования, преимущественно, оборонительной. На данный момент война не объявлена, но проводится специальная военная операция, что вызывает у женщин не меньшую тревожность. Сейчас как никогда необходимо чувство стабильности, надежной защиты, уверенности. И мужчина в военной форме, по мнению подавляющего большинства женщин, может все это обеспечить.