Приставы опечатали крупную клинику «1+1» на улице Восход в Новосибирске

Оказалось, что споры между сторонами длятся уже два года. Клиника вложила более 200 миллионов рублей в реконструкцию данного здания, но владелец не признает этих финансовых вложений. Заявляется, что в настоящее время идут судебные процессы. По словам представителя клиники, владелец должен выплатить более 200 миллионов рублей клинике, в то время как владелец наоборот, требует выплату 26 миллионов. Кроме того, стоит отметить, что владелец здания находится за границей, добавил источник СМИ.