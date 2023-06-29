Приставы опечатали крупную клинику «1+1» на улице Восход в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Клинику «1+1», которая находится на улице Восход в Новосибирске, неожиданно опечатали. Работа медучреждения приостановлена. По информации источника «КП-Новосибирск», приставы явились в данное медучреждение 29 июня. Клиентам объяснили, что клиника временно не работает.
По неофициальной информации, возникшие проблемы связаны со спорами с арендодателем. Согласно заявлениям владельца помещения, руководство клиники не выплатило арендные платежи на сумму около 26 миллионов рублей. Однако сотрудники клиники отрицают это утверждение.
Оказалось, что споры между сторонами длятся уже два года. Клиника вложила более 200 миллионов рублей в реконструкцию данного здания, но владелец не признает этих финансовых вложений. Заявляется, что в настоящее время идут судебные процессы. По словам представителя клиники, владелец должен выплатить более 200 миллионов рублей клинике, в то время как владелец наоборот, требует выплату 26 миллионов. Кроме того, стоит отметить, что владелец здания находится за границей, добавил источник СМИ.