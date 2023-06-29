Прокуратура требует закрыть пансионат «Рэмели», где до смерти избили ветерана ВОВ

В ходе проверки были выявлены нарушения пожарной безопасности и несоблюдение законодательства в сфере здравоохранения. В связи с этим прокурор Октябрьского района потребовал временно закрыть пансионат до выяснения всех обстоятельств. Пенсионеров должны направить в учреждения схожего профиля.