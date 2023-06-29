Прокуратура требует закрыть пансионат «Рэмели», где до смерти избили ветерана ВОВ

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
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«В Новосибирской области прокуратура обратилась в суд с иском о приостановлении деятельности пансионата, где получил телесные повреждения ветеран Великой Отечественной войны», — указано в Telegram-канале прокуратуры Новосибирской области.
В ходе проверки были выявлены нарушения пожарной безопасности и несоблюдение законодательства в сфере здравоохранения. В связи с этим прокурор Октябрьского района потребовал временно закрыть пансионат до выяснения всех обстоятельств. Пенсионеров должны направить в учреждения схожего профиля.
98-летний постоялец частного пансионата «Рэмели» Иван Ларионов был избит в середине июня и экстренно направлен в больницу. Несмотря на все усилия медиков, ветеран Великой Отечественной войны скончался в ночь на понедельник.
После освещения инцидента региональными СМИ дело на контроль взяли прокуратура, Следственный комитет и полиция, а особого доклада о произошедшем потребовал глава СКР Александр Бастрыкин.