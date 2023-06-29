«Русал» решил перевести свои зарубежные активы из Кипра в Катар

Posted Сегодня, 19:35
Published Сегодня, 19:35
Modified Сегодня, 19:39
Updated Сегодня, 19:39
Как сообщает newizv.ru, алюминиевая компания «Русал» решила сменить юрисдикцию своего холдинга с кипрской на катарскую, так как на российские офшорные компании оказывается все более сильное давление. Главой компании был назначен Владимир Рунов, который ранее занимал должность директора департамента налоговой политики «Русала». Впервые о включении AL Plus Holdings LLC в перечень аффилированных с «Русалом» лиц стало известно во втором полугодии прошлого года, но официальная информация поступила лишь недавно.
Как выяснил «Интерфакс» из беседы с двумя источниками, которые напрямую знакомы с процессом, предполагалось, что новая холдинговая структура должна демонстрировать достижения «Русала» в сфере экологизации процессов и сокращения углеродного следа. Но источники издания утверждают, что катарский AL Plus не относится к spin off низкоуглеродных активов и основной причиной учреждения холдинга стал перевод иностранных активов «Русала» из Кипра в юрисдикцию Катара.
Стоит отметить, ссылаясь на ТАСС, что большая часть держателей акций «Русала» на ежегодном собрании акционеров одобрили решение об отказе от выплаты дивидендов по итогам 2022 года. Аргументируется это тем, что в нынешних нестабильных реалиях мирового рынка долговая нагрузка компании чересчур велика.
Несмотря на это, компания не намерена отказываться от реализации крупной инвестпрограммы — «Русал» задумал возвести глиноземное производство в Ленинградской области, потратив на проект 400 миллиардов рублей. Об этом, со ссылкой на представителей компании, пишет РБК. Воплощению реализации проекта воспрепятствовало местное население.
В интервью «Коммерсанту» глава СУАЛа Олег Фомичев упомянул этот вызвавший большой резонанс проект строительства глиноземного завода и глубоководного порта под Петербургом. Фомичев отмечает важность его реализации, но сомневается, что при разработке проекта были учтены все детали и сделаны необходимые расчеты.
Разбирательства с миноритариями в лице СУАЛа у компании ведутся уже несколько лет. Когда СМИ опубликовали новости о возможном строительстве глиноземного завода, появилась информация и о предполагаемых исках к «Русалу» со стороны миноритариев. En+ и «СУАЛ Партнерс» ранее заключили акционерное соглашение, которое действует и сейчас, для контроля взаимоотношений акционеров, в том числе касающихся соблюдения дивидендной политики. Представители СУАЛа отмечают, что они, в отличие от партнеров, действуют исключительно в рамках оговоренных в соглашении положений. Фомичев не исключает, что из-за постоянных нарушений соглашения со стороны En+ СУАЛ может обратиться в арбитражный суд.