«Русал» решил перевести свои зарубежные активы из Кипра в Катар

Разбирательства с миноритариями в лице СУАЛа у компании ведутся уже несколько лет. Когда СМИ опубликовали новости о возможном строительстве глиноземного завода, появилась информация и о предполагаемых исках к «Русалу» со стороны миноритариев. En+ и «СУАЛ Партнерс» ранее заключили акционерное соглашение, которое действует и сейчас, для контроля взаимоотношений акционеров, в том числе касающихся соблюдения дивидендной политики. Представители СУАЛа отмечают, что они, в отличие от партнеров, действуют исключительно в рамках оговоренных в соглашении положений. Фомичев не исключает, что из-за постоянных нарушений соглашения со стороны En+ СУАЛ может обратиться в арбитражный суд.