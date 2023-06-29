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Сексолог из Новосибирска объяснила интерес людей к нудистским пляжам

29 июня 2023, 10:35
Фото: 1MI
"Голый" пляж есть в Новосибирске
Посещение нудистских пляжей связано с принятием своего тела и поиском свободы, считает сексолог из Новосибирска Анастасия Мышкина.

В Новосибирске сексолог Анастасия Мышкина объяснила, почему люди интересуются нудистскими пляжами. По словам специалиста, это вполне естественное явление для взрослых людей. Если человеку комфортно на таких пляжах и он соблюдает правила поведения, то нет ничего плохого в его выборе.

Сексолог подчеркнула, что люди ищут свободу на нудистских пляжах не только от одежды, но и внутреннюю свободу. Это также предоставляет возможность встретить людей с похожими взглядами и пониманием.

При этом эксперт отметила, что посещение нудистских пляжей редко связано с сексом или удовлетворением сексуальных потребностей, пишет Сиб.фм. В основном, это про принятие собственного тела и желание быть таким, какой ты есть.

Если посетители нудистских пляжей не мешают другим и не наносят вреда окружающим, то никто не имеет права осуждать их выбор.

Напомним, ранее мы нашли координаты нудистского пляжа и подробно рассказали, как до него добраться.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Пляж#Нудисты
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