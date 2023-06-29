Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В Новосибирске сексолог Анастасия Мышкина объяснила, почему люди интересуются нудистскими пляжами. По словам специалиста, это вполне естественное явление для взрослых людей. Если человеку комфортно на таких пляжах и он соблюдает правила поведения, то нет ничего плохого в его выборе.
Сексолог подчеркнула, что люди ищут свободу на нудистских пляжах не только от одежды, но и внутреннюю свободу. Это также предоставляет возможность встретить людей с похожими взглядами и пониманием.
При этом эксперт отметила, что посещение нудистских пляжей редко связано с сексом или удовлетворением сексуальных потребностей, пишет Сиб.фм. В основном, это про принятие собственного тела и желание быть таким, какой ты есть.
Если посетители нудистских пляжей не мешают другим и не наносят вреда окружающим, то никто не имеет права осуждать их выбор.
Напомним, ранее мы нашли координаты нудистского пляжа и подробно рассказали, как до него добраться.