В Новосибирске сексолог Анастасия Мышкина объяснила, почему люди интересуются нудистскими пляжами. По словам специалиста, это вполне естественное явление для взрослых людей. Если человеку комфортно на таких пляжах и он соблюдает правила поведения, то нет ничего плохого в его выборе.