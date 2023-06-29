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Сколько стоят похороны в Новосибирске в 2023 году

29 июня 2023, 09:09
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Организацией похорон занимаются ритуальные агентства

Названа стоимость похорон в Новосибирске в 2023 году

Сколько стоят похороны в Новосибирске? Этот вопрос всегда актуален для людей. Atas.info узнал примерную стоимость ритуальных услуг.

Просмотрев сайты самых популярных похоронных агентств, мы выяснили стоимость ритуальных услуг и тарифов, действующих в Новосибирске.

Так, в основном компании предлагают купить пакет, в который включены все похоронные услуги. Самый дешевый (базовый) начинается от 23 тысяч рублей. В него входит: гроб (5500 р.), набор в гроб (1150), доставка (2000), автокатафалк (7000), траурная бригада (7000) и временный памятник (1200).

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В расширенный тариф за 38 тысяч рублей входит: эвакуация, сан. пакет, подготовка тела, гроб, набор в гроб, доставка, автокатафалк, траурная бригада, прощальный зал, венок, крест деревянный и табличка.

В премиальный тариф за 72 тысячи рублей входит: бесплатная эвакуация, сан. пакет, подготовка тела, элитный гроб, набор в гроб, доставка, автокатафалк, дополнительный автобус для провожающих, траурная бригада, прощальный зал, венок, крест резной и табличка.

На некоторых сайтах предлагается социальный пакет услуг, в который входит гроб, обитый ситцем, набор в гроб, доставка гроба, укладка тела в гроб, перевозка умершего на кладбище, захоронение гроба с телом в подготовленную могилу. Такой пакет услуг стоит от 30 тысяч рублей.

Также новосибирцам предлагается экономный пакет услуг, стоимостью от 41 тысячи рублей. В него входит все перечисленное выше, а также оформление документов необходимых для погребения.

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Из элитных тарифов, есть еще за 84 тысячи рублей. В него входит перечисленное выше, а также в стоимость включен специализированный пакет для транспортировки тела, доставка гроба с телом в холодильную камеру, холодильная камера.

Также, чтобы похоронить усопшего, нужно купить участок на кладбище. Точную стоимость уточняют в муниципальном учреждении, специализирующего на ритуальных услугах. По данным нашего источника, примерная стоимость места начинается от 6-8 тысяч рублей, а на элитных кварталах до 150-200 тысяч рублей. Однако есть и бесплатные участки для захоронений людей, об этом нужно узнавать у специалистов ритуальных услуг, там же спросите как можно вернуть часть денег за погребение.

Напомним, ранее мы писали, что смертность на треть превысила рождаемость в Новосибирской области в мае 2023. Всего в последнем месяце весны скончались 3144 человек.

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