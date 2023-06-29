Сколько стоят похороны в Новосибирске в 2023 году

Также, чтобы похоронить усопшего, нужно купить участок на кладбище. Точную стоимость уточняют в муниципальном учреждении, специализирующего на ритуальных услугах. По данным нашего источника, примерная стоимость места начинается от 6-8 тысяч рублей, а на элитных кварталах до 150-200 тысяч рублей. Однако есть и бесплатные участки для захоронений людей, об этом нужно узнавать у специалистов ритуальных услуг, там же спросите как можно вернуть часть денег за погребение.