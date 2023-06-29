У легендарного Стоквартирного дома в Новосибирске обрушился фасад

Однако власти Новосибирска мало уделяют внимания знаменитой «сталинке». По словам старожилов, ремонт производился только в 1980-е годы. В 2021 году был запланирован капитальный ремонт, но его так и не произошло. Прокуратурой Новосибирска было внесено представление о срыве сроков, но это мало повлияло на ситуацию.