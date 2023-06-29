У легендарного Стоквартирного дома в Новосибирске обрушился фасад

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Как сообщает «НГС Новосибирск», фасад обрушился в районе шести утра. Куски отделки усеяли тротуар рядом с домом. Управляющая компания «Уют» огородила место обрушения сигнальной лентой, чтобы не допустить травм прохожих.
Легендарный Стоквартирный дом является памятником архитектуры федерального значения. Построенное архитектором Александром Крячковым в стиле постконструктивизма здание считается одним из выдающихся образцов сталинской эпохи. На выставке в Париже дом получил диплом первой степени, золотую медаль и Гран-при от жюри, высоко оценившего работу новосибирского зодчего.
Однако власти Новосибирска мало уделяют внимания знаменитой «сталинке». По словам старожилов, ремонт производился только в 1980-е годы. В 2021 году был запланирован капитальный ремонт, но его так и не произошло. Прокуратурой Новосибирска было внесено представление о срыве сроков, но это мало повлияло на ситуацию.
Внутри Стоквартирного дома постоянно обрушается штукатурка, а стены нуждаются в побелке. Само здание ветшает, а коммунальная инфраструктура постепенно приходит в негодность.
Как отреагируют власти на обрушение фасада Стоквартирного дома, пока неизвестно. Корреспондентом Atas.info направлен запрос в мэрию Новосибирска для прояснения ситуации.