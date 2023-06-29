«Угрюмо и невкусно»: в Новосибирске закрылся последний ресторан «Планеты Суши»

Как сообщает «НГС Новосибирск», ресторан «Планета Суши» закрылось в торговом центре «Фантазия». Сейчас из помещения уже вывезли всю мебель. Представители корпорации «РосИнтер» заявили, что заведение общепита полностью потеряло свою актуальность и экономически нерентабельно.