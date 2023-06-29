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«Угрюмо и невкусно»: в Новосибирске закрылся последний ресторан «Планеты Суши»

29 июня 2023, 13:42
Фото: 1MI
Качество суши разочаровало новосибирцев

В Новосибирске окончательно закрылась сеть «Планета Суши»

В Новосибирске прекратила свою работу «Планета Суши». В городе закрылся последний ресторан сети общепита.

Как сообщает «НГС Новосибирск», ресторан «Планета Суши» закрылось в торговом центре «Фантазия». Сейчас из помещения уже вывезли всю мебель. Представители корпорации «РосИнтер» заявили, что заведение общепита полностью потеряло свою актуальность и экономически нерентабельно.

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«Планета Суши» работала в Новосибирске почти двадцать лет, в городе функционировало пять точек. Однако со временем любители японской кухни полностью разочаровались в сети из-за резкого ухудшения качества продукции.

«Заказывала у них суши. Рыба помойного цвета, а порции на один зуб. Никогда больше ничего не покупала», — рассказала корреспонденту Atas.info одна из бывших клиенток.
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Негативными отзывами пестрит и 2GIS. «Угрюмо и невкусно, скучно и старо. Никому не посоветую!», «Порции пополам не делятся, неудобно. Сетов практически нет», «В ролле сплошные кости на порцию», «Суши — „недосуши“, том-ям из консервов, морс как кисель» — возмущаются новосибирцы.

Что появится на месте сети «Планета Суши», пока неизвестно.

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