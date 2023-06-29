В Академгородке закрыли единственное кладбище — СО РАН в шоке

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Published Сегодня, 06:41
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Кладбище «Южное» закрыли еще весной из-за подтопления. Захоронения прекратили, разрешили только подзахоронения в семейных могилах. Этого добились сами родственники покойных.
Сибирякам предложили выбрать другие участки на любом другом кладбище — на это они имеют право. Ближайшее на ОбьГЭСе.
В прошлом на кладбище «Южном» здесь хоронили жителей деревни Чербусы, которая располагалась на месте современных улиц Арбузова и Полевой. Со временем на этом кладбище стали хоронить также местных жителей, в основном известных ученых.
На совещании, которое состоялось 23 июня в Доме ученых, зампредседателя СО РАН Эдуард Скубневский заявил, что кладбище уже заполнено и нужно искать новое. Он раскритиковал местные власти в бездействии.
На месте недавно побывала комиссия. Она решила провести экспертизу новых участков кладбища, чтобы определить, подвержены ли они риску затопления, сообщили представители администрации Советского района, пишут «Родные берега».