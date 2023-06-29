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В Калининском районе после пятилетнего ремонта откроют баню

29 июня 2023, 06:38
Фото: pxhere.com
В Новосибирске откроют баню

В Новосибирске после ремонта откроют публичную баню

В Новосибирске после ремонта откроют баню. Событие запланировано на 30 июня.
«Завтра, 30 июня, в 12.00 состоится открытие муниципальной бани по адресу: ул. 25 лет Октября, 19», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В мероприятии примет участие начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин.

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Ремонт бани проводился в рамках концессионного соглашения между городскими властями и ООО «Объединение 24», подписанного в 2018 году. Также подрядчик должен отремонтировать помещение на улице Вересаева.

В новой бане имеются помещения для отдыха, раздевалки, моечные зоны, парилки и купели. Кроме того, в помещении оборудованы сенсорные дорожки из камней для массажа ступней.

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#Новосибирск#Город#Александр Ляхов#Мэрия Новосибирска#Баня
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