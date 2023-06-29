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В Модульбанке создали автоматизированный сервис для продавцов маркетплейсов

29 июня 2023, 06:21
Фото: 1MI
Разработанный в Модульбанке перспективный сервис может привлечь внимание продавцов маркетплейсов. С его помощью можно производить закупки товара в Киргизии, Узбекистане, КНР и Турции.

Модульбанк сообщает, что работает только с проверенными товаропроизводителями. На данный момент их число превышает тысячу. Клиенты сервиса могут воспользоваться предложением по ускоренной доставке товара в трехдневный срок, пишет newsnn.ru.

Так как сервис максимально автоматизирован, подбор производителя или поставщика упрощен. Например, можно выбрать товары по фото. Перед выкупом у менеджера можно запросить образец для отправки в РФ. Сервис позволяет проверить товар на брак. Это можно сделать, просмотрев фото и видео от поставщика.

Подробностями о работе сервиса поделилась Ирина Максюта, директор Модульбанка по маркетплейсам: «Сейчас мы работаем с четырьмя странами. В Китае селлеры чаще всего закупают одежду, технику, товары для дома. В Киргизии и Узбекистане — готовую одежду и пошив под запрос. В Турции — также одежду, а еще ткани, текстиль. Среди этих стран Турция чуть дороже с точки зрения закупок. Везем товар морем, железной дорогой, отправляем фурами или самолетами. То есть по логистике можно подобрать или быстрый вариант, или более выгодный», — заключила эксперт.

Согласно результатам исследований, в 2022 году в список самых продаваемых товаров на маркетплейсах России вошли одежда, обувь, аксессуары, продукты, товары для новорожденных, бытовая химия, товары для дома и дачи, игрушки, бытовая техника и электроника.

На Wildberries в прошлом году было создано более 1,9 миллиарда заказов, а сумма покупок по ним составила 1,669 трлн руб. Покупатели маркетплейса Ozon создали 465 миллионов заказов на общую сумму 832 млрд руб. Об этом пишет retail.ru.

Оборот маркетплейса Wildberries в минувшем году увеличился на 98% в сравнении с 2021 годом. Об этом информирует ТАСС.

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