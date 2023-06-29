Копытов служил по контракту в Новосибирске, но в ноябре 2022 года он не явился в свою воинскую часть. Во время рассмотрения дела в суде стало известно, что он скрывал свое местонахождение и не обращался ни в командование, ни в правоохранительные органы. Вместо этого он проводил время по своему усмотрению и занимался случайными заработками.