Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
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Updated Сегодня, 05:05
Военный гарнизонный суд Красноярска вынес приговор рядовому Копытову, который в течение полугода не являлся на службу. Он был признан виновным и получил наказание в виде 6 лет заключения в колонии строгого режима.
Копытов служил по контракту в Новосибирске, но в ноябре 2022 года он не явился в свою воинскую часть. Во время рассмотрения дела в суде стало известно, что он скрывал свое местонахождение и не обращался ни в командование, ни в правоохранительные органы. Вместо этого он проводил время по своему усмотрению и занимался случайными заработками.
Кроме того, Копытов был также обвинен в краже мобильного телефона у своего знакомого в апреле 2023 года. Он был задержан после этого инцидента.
В результате рассмотрения дела, суд вынес приговор Копытову в виде 6 лет заключения в колонии строгого режима и наказал его штрафом в размере 10 000 рублей. Однако, приговор еще не вступил в законную силу.