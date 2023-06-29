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В Новосибирске контрактник не появлялся полгода на службе и получил 6 лет колонии

29 июня 2023, 05:03
Фото: 1MI
Контрактник сбежал
Рядовой Копытов из Новосибирска, не являющийся на службу полгода, был приговорен к 6 годам колонии за дезертирство и также наказан за кражу телефона у знакомого.

Военный гарнизонный суд Красноярска вынес приговор рядовому Копытову, который в течение полугода не являлся на службу. Он был признан виновным и получил наказание в виде 6 лет заключения в колонии строгого режима.

Копытов служил по контракту в Новосибирске, но в ноябре 2022 года он не явился в свою воинскую часть. Во время рассмотрения дела в суде стало известно, что он скрывал свое местонахождение и не обращался ни в командование, ни в правоохранительные органы. Вместо этого он проводил время по своему усмотрению и занимался случайными заработками.

Кроме того, Копытов был также обвинен в краже мобильного телефона у своего знакомого в апреле 2023 года. Он был задержан после этого инцидента.

В результате рассмотрения дела, суд вынес приговор Копытову в виде 6 лет заключения в колонии строгого режима и наказал его штрафом в размере 10 000 рублей. Однако, приговор еще не вступил в законную силу.

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#Эмилия Губарева#Контрактник#Служба#Колония#Гарнизонный суд#Дезертирство#Штраф#Новосибирск#Общество#Суд
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