В Новосибирске семиклассник скончался в больнице

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Трагедия случилась 26 июня. Об этом КП-Новосибирск рассказал собственный источник.
Причину гибели ребенка не официально уточняли. Как пишет НГС, его смерть связывают с укусом клеща.
В полиции пока не комментируют это ЧП. Со школьником уже простились родные, одноклассники и друзья.
Напомним, на днях в реанимацию в Новосибирске попал семиклассник с признаками отравления алкоголем. Во время осмотра у него в голове нашли дробь, кто в него стрелял и когда, мальчик не помнит.