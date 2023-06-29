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В Новосибирске семиклассник скончался в больнице

29 июня 2023, 14:12
Фото: 1MI
Школьник умер в одной из больниц Новосибирска
Школьник умер в одной из больниц Заельцовского района Новосибирска. Мальчик учился в 7 классе.

Трагедия случилась 26 июня. Об этом КП-Новосибирск рассказал собственный источник.

Причину гибели ребенка не официально уточняли. Как пишет НГС, его смерть связывают с укусом клеща.

В полиции пока не комментируют это ЧП. Со школьником уже простились родные, одноклассники и друзья.

Напомним, на днях в реанимацию в Новосибирске попал семиклассник с признаками отравления алкоголем. Во время осмотра у него в голове нашли дробь, кто в него стрелял и когда, мальчик не помнит.

В Новосибирске пьяный подросток попал в больницу с дробью в голове
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