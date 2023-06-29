atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:49

Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

Изображение материала

Жены мобилизованных сибиряков обратились к Путину с просьбой о помощи

29 июня 2023, 14:49
Фото: 1MI
Жены мобилизованных из Сибири обратились к Путину за помощью
Жены мобилизованных из Новосибирской области и Красноярского края обратились к президенту Владимиру Путину и в Минобороны РФ с просьбой помочь их мужьям в зоне СВО. Со слов сибирячек, мужчины доблестно сражаются, но испытывают сейчас трудности якобы из-за потери связи со штабом.

Около 60 жен военнослужащих из Карасукского района Новосибирской области и Ачинска, Минусинска Красноярского края написали коллективные письма в ведомства, включая военную прокуратуру, Минобороны РФ и лично президенту страны с просьбой: «помочь бойцам». Копии писем есть в распоряжении редакции Atas.info.

«Иногда получается связаться с мужьями, и они рассказывают, что их отправили на передовую с тыловых зон, но им не хватает боеприпасов. Также испытывают сложности при попытках связаться со штабом», — рассказала Atas.info жена одного из солдат Светлана В.
погибшие на СВО сибирякипогибшие на СВО сибиряки
погибшие на СВО сибирякипогибшие на СВО сибиряки
погибшие на СВО сибирякипогибшие на СВО сибиряки
погибшие на СВО сибиряки
Фото: предоставили герои публикации

Обеспокоенные женщины решили обратиться к президенту Владимиру Путину. Жены мобилизованных записали видео, на котором рассказали о положении дел у их супругов в зоне спецоперации.

На кадрах сибирячки заявляют, что их мужья честно отправились в зону СВО по частичной мобилизации защищать Отечество. А сейчас у них возникли сложности с провизией и снаряжением и им нужна помощь.

Редакция Atas.info направила запрос в Министерство обороны Российской Федерации с просьбой рассказать о ситуации с ротой сибиряков. О том, как на самом деле они обеспечены боеприпасами.

Напомним, ранее о жизни в зоне спецоперации Atas.info рассказал 20-летний мобилизованный из Кыштовки.

Я мог отказаться: 20-летний мобилизованный из Кыштовки о земляках и бане на СВО
Узнать подробнее

Также Atas.info ранее стало известно о 5 плененных солдат из Барабинского района на Украине. О них сообщала уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева.

Пятеро мобилизованных из Барабинского района попали в плен на Украине
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Владимир Путин#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Участник СВО#Зона СВО#Президент#Видео
Подпишитесь
Быдло, разборки с пистолетами и драки: назван самый скандальный бар Новосибирска
Сегодня, 04:08
Появились фото восстановленных цветочных композиций на Ленина в Новосибирске
Сегодня, 02:20
Мэр Новосибирска прокомментировал возобновление работы центра ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 03:44
НГУ поднялся, НГТУ упал в престижном международном рейтинге вузов в 2023 году
Сегодня, 04:01
У легендарного Стоквартирного дома в Новосибирске обрушился фасад
Сегодня, 07:36
Сколько стоят похороны в Новосибирске в 2023 году
Сегодня, 09:09