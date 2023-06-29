Жены мобилизованных сибиряков обратились к Путину с просьбой о помощи

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Около 60 жен военнослужащих из Карасукского района Новосибирской области и Ачинска, Минусинска Красноярского края написали коллективные письма в ведомства, включая военную прокуратуру, Минобороны РФ и лично президенту страны с просьбой: «помочь бойцам». Копии писем есть в распоряжении редакции Atas.info.
«Иногда получается связаться с мужьями, и они рассказывают, что их отправили на передовую с тыловых зон, но им не хватает боеприпасов. Также испытывают сложности при попытках связаться со штабом», — рассказала Atas.info жена одного из солдат Светлана В.
Обеспокоенные женщины решили обратиться к президенту Владимиру Путину. Жены мобилизованных записали видео, на котором рассказали о положении дел у их супругов в зоне спецоперации.
На кадрах сибирячки заявляют, что их мужья честно отправились в зону СВО по частичной мобилизации защищать Отечество. А сейчас у них возникли сложности с провизией и снаряжением и им нужна помощь.
Редакция Atas.info направила запрос в Министерство обороны Российской Федерации с просьбой рассказать о ситуации с ротой сибиряков. О том, как на самом деле они обеспечены боеприпасами.
Напомним, ранее о жизни в зоне спецоперации Atas.info рассказал 20-летний мобилизованный из Кыштовки.
Также Atas.info ранее стало известно о 5 плененных солдат из Барабинского района на Украине. О них сообщала уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева.