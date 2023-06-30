Боец из посёлка Верх-Тула под Новосибирском Иван Понасенко погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 02:25
Published Сегодня, 02:25
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
Иван Понасенко, житель Верх-Тулы в Новосибирской области, погиб во время проведения специальной военной операции.
По информации из районной администрации, Иван Понасенко погиб 23 июня 2023 года. При каких обстоятельствах это произошло, неизвестно. Эту информацию опубликовали в сообществе «Новости Верх-Тулы» во Вконтакте.
Бойцу было 32 года, и у него остался пятилетний сын. В комментариях новосибирцы выражают соболезнования родным и близким в связи с гибелью военнослужащего.
Напомним, ранее мы публиковали фото погибших бойцов в мае 2023.