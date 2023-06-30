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Боец из посёлка Верх-Тула под Новосибирском Иван Понасенко погиб в зоне СВО

30 июня 2023, 02:25
Фото: 1MI
Мужчина сражался за Родину
Житель Верх-Тулинского сельсовета Иван Понасенко погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Иван Понасенко, житель Верх-Тулы в Новосибирской области, погиб во время проведения специальной военной операции.

Иван ПонасенкоИван Понасенко
Иван Понасенко
Фото: Новости Верх-Тулы/ВК

По информации из районной администрации, Иван Понасенко погиб 23 июня 2023 года. При каких обстоятельствах это произошло, неизвестно. Эту информацию опубликовали в сообществе «Новости Верх-Тулы» во Вконтакте.

Бойцу было 32 года, и у него остался пятилетний сын. В комментариях новосибирцы выражают соболезнования родным и близким в связи с гибелью военнослужащего.

Напомним, ранее мы публиковали фото погибших бойцов в мае 2023.

Опубликованы фото погибших в спецоперации бойцов из Новосибирской области в мае 2023
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#Эмилия Губарева#СВО#Специальная военная операция#Гибель#Участник СВО#Зона СВО#Спецоперация#Общество#Новосибирская область
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