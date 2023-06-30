Что осталось в Новосибирске от Дня города и мятежа Пригожина

Сразу же после дня города, новосибирцы стали массово вырывать цветы, ломать декорации, крушить сено. В соцсетях разгорелся скандал. Почти все осуждали горожан за такое поведение, однако страсти не утихали пару дней. Власти города выразили сочувствие, что сибиряки так относятся к чему-то красивому. Было принято решение восстановить инсталляции цветов за пару дней. Теперь там снова красиво, но сколько декорации сохранятся на этот раз, остается только гадать. К слову, украшенная улица будет ровно месяц.