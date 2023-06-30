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Что осталось в Новосибирске от Дня города и мятежа Пригожина

30 июня 2023, 14:22
Фото: atas.info
Самые интересные события недели
Самое интересное в Новосибирске: вандализм на улице Ленина после фестиваля цветов; мятеж Пригожина и закрытие центров ЧВК «Вагнер»; скандал с именами для медвежат. Главные события недели по версии Atas.info.

Вандалы разрушили декорации фестиваля цветов на Ленина

Что осталось от фестиваля цветов в Новосибирске после набега вандалов
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В Новосибирске 24 и 25 июня 2023 прошел День города — 130-летний юбилей. Для жителей мегаполиса подготовили различные площадки в разных частях города, а в центре устроили фестиваль цветов «Времена года». Локация масштабная: на Ленина развернули разные инсталляции, выглядело все очень презентабельно. Над проектом трудились десятки дизайнеров, а украшать улицу постепенно начали за пару недель.

Вандалы разгромили экспозиции фестиваля цветов в ночь после Дня города в Новосибирске
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Сразу же после дня города, новосибирцы стали массово вырывать цветы, ломать декорации, крушить сено. В соцсетях разгорелся скандал. Почти все осуждали горожан за такое поведение, однако страсти не утихали пару дней. Власти города выразили сочувствие, что сибиряки так относятся к чему-то красивому. Было принято решение восстановить инсталляции цветов за пару дней. Теперь там снова красиво, но сколько декорации сохранятся на этот раз, остается только гадать. К слову, украшенная улица будет ровно месяц.

Мятеж Пригожина, закрытие центра ЧК «Вагнер» в Новосибирске

Мятеж Пригожина. Военные защищают улицы Ростова
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Шокирующее событие произошло в России на День города Новосибирска. Утром сибиряки проснулись от новости: глава ЧВК «Вагнер» устроил мятеж и собирался добраться до Москвы. Бойцы захватывали военные объекты в Ростове. На улицах было страшно каждому. В это время президент Владимир Путин назвал поступок Евгений Пригожина предательством.

ЧВК «Вагнер» возвращаются в лагеря: чем закончился мятеж Пригожина
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После чего по всей России, включая и Новосибирск, начали закрываться центры ЧВК «Вагнер», которые принимали бойцов на службу по контракту. 24 июня компания прекратила свою деятельность по набору. 26 июня, после того как мятеж благополучно завершился, центры снова открылись. На входе, дверях и стенах снова развесили агитационные плакаты, которые снимали на выходных.

Скандал в соцсетях: новосибирцам не понравились выбранные властями имена медвежатам в зоопарке

Скандал в соцсетях: новосибирцы раскритиковали новые имена белых медвежат в зоопарке
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Горожане массово выражали свое несогласие с выбранными именами белых медвежат в Новосибирском зоопарке. Двойняшек назвали Белка и Стрелка, хотя большинство горожан предполагало, что именно другие имена являлись лидерами голосования. Вице-мэр Анна Терешкова попросила директора зоопарка Андрея Шило предоставить результаты голосования, так как оно проходило на разных интернет-порталах.

Конверт вскрывала Кикина: мэр Локоть отказался менять имена медвежатам после скандала
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Однако мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что конверт с именами медвежат уже был вскрыт космонавтом Анной Кикиной, и решилось, что названия будут отправлены в космос. В социальных сетях люди высказывали мнение, что руководство зоопарка проигнорировало лидеров голосования, чтобы выразить благодарность космонавту Кикиной. Из наилучших вариантов имен, предложенных сибиряками, были Льдинка и Снежинка, а также Нова и Сиба. В любом случае, многие жители Новосибирска остались недовольны выбранными именами.

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