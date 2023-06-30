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График выплаты детских пособий в июле 2023 года

30 июня 2023, 10:47
Фото: Midjourney
Стал известен график пособий в июле
Семьи с детьми в июле 2023 года получат выплаты по новому графику. В Новосибирской области деньги в единые дни перечислит на банковские карты родителей СФР — рассказываем, когда придут пособия.

Кому ждать детские пособия в июле 2023 года:

В июле 2023 года Социальный фонд РФ готовит выплаты для беременных женщин, вставших на учет до 12 недель. Также единые пособия получат дети до 17 лет.

Некоторые семьи получат «старые» пособия. Еще деньги придут по уходу за ребенком до 1,5 лет безработным родителям, на детей от 8 до 17 лет, живущих в семье с низкими доходами.

Кроме того, назначаются «путинские» выплаты на первого ребенка до 3 лет. А также выплаты на детей военных, чернобыльцев.

График выплат детских пособий на карты с июня 2023 года:

Основные ежемесячные пособия выплачиваются семьям по 3 числам каждого месяца. В июле этот день выпадает на понедельник.

Этого же числа перечисляют пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим, пособие на детей 8-17, пособие беременным.

5 июля деньги на карту придут родителям, которые оформляли выплату из материнского капитала. Это будет среда, поэтому досрочных отправлений и задержек не будет.

Работающим родителям малыша в возрасте от 0 до 1,5 лет деньги перечислят 8 июля. А точнее на 1 день раньше из-за того, что это будет суббота.

Отметим, в почтовые отделения выплаты будут приходить в зависимости от графика работы этого пункта.

Также стоит упомянуть, что в прошлом месяце СФР принимал заявления на выплаты размере 27 200 рублей детям военнослужащих. Эту сумму перечисляют разово. Ее можно ждать уже в июле некоторым родителям — лучше уточнять сроки в соцзащите.

#Алина Шефер#Дети#Пособия#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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