Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
В Новосибирске учителя в 2023 году могут получать единовременные выплаты и различные премии в качестве стимулирующих доплат. Размер такой финансовой социальной помощи — максимум 30 процентов от установленного для учителя оклада.
Претенденты на получение надбавки должны подтвердить свой высокий профессионализм и достижения, заполнив специальный документ — оценочный лист. В этот документ вносятся данные об участии учителя в проектах внешкольного типа, реализуемых совместно с учениками, и в просветительских проектах. При оценке анкеты претендента во внимание принимаются уровень подготовки его учеников, в том числе абитуриентов, их успехи в олимпиадах, различных научных конференциях. Кроме того, претендент на получение выплаты должен проходить ДПО, заниматься практической и научной деятельностью, участвовать в отраслевых проектах и сотрудничать с родителями школьников.
Увеличение размера так называемых компенсационных выплат учителям в 2023 году может доходить до 200 процентов. При расчете учитываются условия, в которых работают учителя. К примеру, в Новосибирске учителя, преподающие ИКТ, химию и технологию, гарантированно получают доплату не менее 4 процентов от зарплаты. Также выплаты положены за проверку работ, выполняемых школьниками письменно, за работу с сиротами и труд в сельской местности.
Традиционно дополнительные выплаты к зарплате получают классные руководители. В Новосибирске это доплата в размере 550 рублей за ведение одного класса, 80 рублей — за одного школьника. Также из государственных средств на выплату каждому классному руководителю выделяется по 5000 рублей каждый месяц.
Важно отметить, что соответствующие выплаты получают только те классные руководители, которые официально трудоустроены в учреждениях федерального типа на территории того или иного региона.
Если у учителя есть квалификационная категория, он также может получать дополнительные выплаты. Так, педагог первой категории получает в Новосибирске от 15 до 25% от своей зарплаты (оклада) каждый месяц, а учитель высшей категории — от 15 до 25%.
Претендентом на получение первой категории становится учитель, который отработал в школе как минимум два года, а для высшей категории необходимо иметь первую категорию в течение двух лет. Далее претендент должен принять участие в аттестации и подтверждать полученную квалификационную категорию регулярно — раз в пять лет.
Для получения первой квалификационной категории необходимо иметь портфолио и практические наработки, которые учитель демонстрирует специальной комиссии. Потенциальный обладатель высшей категории должен иметь опыт участия в отраслевых конкурсах, показывать высокие результаты обучения.
Отдельные выплаты в Новосибирске в 2023 году предусмотрены учителям, имеющим ученые степени и профессиональный стаж. Размер такой выплаты — от 10 до 30 процентов от учительского оклада.
Ведение классных часов «Разговоры о важном» в школах Новосибирска оплачивается по той же ставке, что и внеурочная деятельность. На такую выплату могут рассчитывать классные руководители.
Так как «Разговоры о важном» в школьной программе появились относительно недавно, у педагогов из разных регионов возникало немало вопросов по поводу их оплаты. Ответ однозначный — ведение уроков оплачивается из бюджета региона исключительно как внеурочная деятельность и не входит в ту выплату, которую учителя получают за классное руководство.
В Новосибирске и Новосибирской области учителя могут принять участие в программе «Земский учитель» и получить от государства финансовую поддержку в виде так называемых подъемных. Размер выплат — один миллион рублей, а если педагог готов уехать работать на Дальний Восток, ему выплачивают два миллиона рублей. В дополнение к этому полагается выплата единовременного характера для обустройства жилья на новом месте — она составляет от пяти до десяти размеров оклада, положенного учителю.
Участие в программе «Земский учитель» могут принять педагоги от 18 до 55 лет. Условие — наличие либо среднего профессионального, либо высшего образования, а также готовность работать в населенном пункте, где живет менее пятидесяти тысяч человек. Для участия в программе «Земский учитель» педагог должен отрабатывать как минимум восемнадцать часов еженедельно в течение пяти лет. Чтобы подать заявку, нужно пройти регистрацию на сайте программы с начала года до середины апреля, направить перечень требуемых документов, пройти отбор. Комиссия ориентируется на квалификацию претендента, его опыт работы и стаж.
Право на получение подъемных, других выплат и льгот, предусмотренных программой «Земский учитель», у педагога появляется после подписания договора с учебной организацией и региональным правительством.
Правительство предоставляет меры поддержки молодым учителям в Новосибирске, в 2023 году это могут быть различные форматы помощи, в том числе подъемные, составляющие около пятнадцати тысяч рублей единовременно, и выплаты в размере до пятидесяти процентов от учительской ставки, которые начисляются учителю каждый месяц в течение трех лет.
К категории молодых учителей относятся бывшие студенты, то есть фактически выпускники педвузов в возрасте до 30 или 35 лет. Наиболее весомые доплаты полагаются тем выпускникам, которые завершили обучение с отличием.
Для получения выплат и льгот молодому педагогу в Новосибирске в 2023 году необходимо выполнить ряд условий, а именно — устроиться в школу по своей специальности в определенный срок: не более трех месяцев с момента завершения обучения в вузе. Также нужно подписать с учебным заведением трудовой договор минимум на три года.
Среди льгот, которые полагаются молодым педагогам в Новосибирске, — компенсация расходов на покупку пособий, канцелярских товаров. Также предоставляются льготы на проезд и специальная выплата за успехи по итогам трех лет работы. Отдельные выплаты начисляются директорам сельских школ.
Льготы учителям и выплаты положены педагогам, имеющим такие звания, как «Заслуженный учитель Российской Федерации» и «Почетный работник общего образования». Выплаты начисляются каждый месяц. После выхода на пенсию учитель продолжает получать их в фиксированном размере.
Для получения звания «Почетный работник общего образования» нужно отработать по профессии без перерыва 12 лет, звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» — минимум 20 лет. В обоих случаях требуются высшее образование и профессиональные достижения. Во внимание принимается результативность обучения детей — выше среднего показателя. Важно, чтобы у претендента на получение звания были соответствующие документы — дипломы, грамоты, сертификаты, а также научные публикации. Преимуществом будет наличие авторских образовательных программ и методик, а также наставничество и взаимодействие с молодыми педагогами.
Учителя, которые ушли на пенсию, также могут получать выплаты и льготы. Такие виды финансовой помощи начисляются тем, у кого есть звание «Ветеран труда». Его наличие дает право учителям, вышедшим на пенсию, получать ежемесячную выплату, льготы на оплату ЖКУ и некоторых видов медицинской помощи, в том числе изготовление протезов. Также им положены льготы на отдых в санаториях.
Учителя — обладатели государственных наград — получают ежемесячную выплату в размере 10 процентов от своей зарплаты (оклада).