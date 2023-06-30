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Какие выплаты и льготы положены учителям Новосибирска и области

30 июня 2023, 13:35
Фото: 1MI
Какие выплаты и льготы положены учителям Новосибирска и области
Выплаты учителям начисляются в зависимости от их квалификации, с учетом заслуг и других обстоятельств. На какие выплаты и льготы учителям можно рассчитывать в Новосибирске — разбираемся вместе.

Стимулирующие надбавки, выплаты и премии учителям в Новосибирске

В Новосибирске учителя в 2023 году могут получать единовременные выплаты и различные премии в качестве стимулирующих доплат. Размер такой финансовой социальной помощи — максимум 30 процентов от установленного для учителя оклада.

Претенденты на получение надбавки должны подтвердить свой высокий профессионализм и достижения, заполнив специальный документ — оценочный лист. В этот документ вносятся данные об участии учителя в проектах внешкольного типа, реализуемых совместно с учениками, и в просветительских проектах. При оценке анкеты претендента во внимание принимаются уровень подготовки его учеников, в том числе абитуриентов, их успехи в олимпиадах, различных научных конференциях. Кроме того, претендент на получение выплаты должен проходить ДПО, заниматься практической и научной деятельностью, участвовать в отраслевых проектах и сотрудничать с родителями школьников.

Компенсационные выплаты учителям в Новосибирске в 2023 году

Увеличение размера так называемых компенсационных выплат учителям в 2023 году может доходить до 200 процентов. При расчете учитываются условия, в которых работают учителя. К примеру, в Новосибирске учителя, преподающие ИКТ, химию и технологию, гарантированно получают доплату не менее 4 процентов от зарплаты. Также выплаты положены за проверку работ, выполняемых школьниками письменно, за работу с сиротами и труд в сельской местности.

Выплаты классным руководителям в Новосибирске

Традиционно дополнительные выплаты к зарплате получают классные руководители. В Новосибирске это доплата в размере 550 рублей за ведение одного класса, 80 рублей — за одного школьника. Также из государственных средств на выплату каждому классному руководителю выделяется по 5000 рублей каждый месяц.

Важно отметить, что соответствующие выплаты получают только те классные руководители, которые официально трудоустроены в учреждениях федерального типа на территории того или иного региона.

Выплаты классным руководителям в НовосибирскеВыплаты классным руководителям в Новосибирске
Выплаты классным руководителям в Новосибирске
Фото: 1MI

Выплаты за категорию в Новосибирске в 2023 году

Если у учителя есть квалификационная категория, он также может получать дополнительные выплаты. Так, педагог первой категории получает в Новосибирске от 15 до 25% от своей зарплаты (оклада) каждый месяц, а учитель высшей категории — от 15 до 25%.

Претендентом на получение первой категории становится учитель, который отработал в школе как минимум два года, а для высшей категории необходимо иметь первую категорию в течение двух лет. Далее претендент должен принять участие в аттестации и подтверждать полученную квалификационную категорию регулярно — раз в пять лет.

Для получения первой квалификационной категории необходимо иметь портфолио и практические наработки, которые учитель демонстрирует специальной комиссии. Потенциальный обладатель высшей категории должен иметь опыт участия в отраслевых конкурсах, показывать высокие результаты обучения.

Отдельные выплаты в Новосибирске в 2023 году предусмотрены учителям, имеющим ученые степени и профессиональный стаж. Размер такой выплаты — от 10 до 30 процентов от учительского оклада.

Выплаты в Новосибирске учителям за «Разговоры о важном»

Ведение классных часов «Разговоры о важном» в школах Новосибирска оплачивается по той же ставке, что и внеурочная деятельность. На такую выплату могут рассчитывать классные руководители.

Так как «Разговоры о важном» в школьной программе появились относительно недавно, у педагогов из разных регионов возникало немало вопросов по поводу их оплаты. Ответ однозначный — ведение уроков оплачивается из бюджета региона исключительно как внеурочная деятельность и не входит в ту выплату, которую учителя получают за классное руководство.

Выплаты участникам проекта «Земский учитель»

В Новосибирске и Новосибирской области учителя могут принять участие в программе «Земский учитель» и получить от государства финансовую поддержку в виде так называемых подъемных. Размер выплат — один миллион рублей, а если педагог готов уехать работать на Дальний Восток, ему выплачивают два миллиона рублей. В дополнение к этому полагается выплата единовременного характера для обустройства жилья на новом месте — она составляет от пяти до десяти размеров оклада, положенного учителю.

Участие в программе «Земский учитель» могут принять педагоги от 18 до 55 лет. Условие — наличие либо среднего профессионального, либо высшего образования, а также готовность работать в населенном пункте, где живет менее пятидесяти тысяч человек. Для участия в программе «Земский учитель» педагог должен отрабатывать как минимум восемнадцать часов еженедельно в течение пяти лет. Чтобы подать заявку, нужно пройти регистрацию на сайте программы с начала года до середины апреля, направить перечень требуемых документов, пройти отбор. Комиссия ориентируется на квалификацию претендента, его опыт работы и стаж.

Право на получение подъемных, других выплат и льгот, предусмотренных программой «Земский учитель», у педагога появляется после подписания договора с учебной организацией и региональным правительством.

Выплаты участникам проекта «Земский учитель»Выплаты участникам проекта «Земский учитель»
Выплаты участникам проекта «Земский учитель»
Фото: 1MI

Выплаты молодым учителям в Новосибирске

Правительство предоставляет меры поддержки молодым учителям в Новосибирске, в 2023 году это могут быть различные форматы помощи, в том числе подъемные, составляющие около пятнадцати тысяч рублей единовременно, и выплаты в размере до пятидесяти процентов от учительской ставки, которые начисляются учителю каждый месяц в течение трех лет.

К категории молодых учителей относятся бывшие студенты, то есть фактически выпускники педвузов в возрасте до 30 или 35 лет. Наиболее весомые доплаты полагаются тем выпускникам, которые завершили обучение с отличием.

Для получения выплат и льгот молодому педагогу в Новосибирске в 2023 году необходимо выполнить ряд условий, а именно — устроиться в школу по своей специальности в определенный срок: не более трех месяцев с момента завершения обучения в вузе. Также нужно подписать с учебным заведением трудовой договор минимум на три года.

Среди льгот, которые полагаются молодым педагогам в Новосибирске, — компенсация расходов на покупку пособий, канцелярских товаров. Также предоставляются льготы на проезд и специальная выплата за успехи по итогам трех лет работы. Отдельные выплаты начисляются директорам сельских школ.

Выплаты за звания

Льготы учителям и выплаты положены педагогам, имеющим такие звания, как «Заслуженный учитель Российской Федерации» и «Почетный работник общего образования». Выплаты начисляются каждый месяц. После выхода на пенсию учитель продолжает получать их в фиксированном размере.

Для получения звания «Почетный работник общего образования» нужно отработать по профессии без перерыва 12 лет, звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» — минимум 20 лет. В обоих случаях требуются высшее образование и профессиональные достижения. Во внимание принимается результативность обучения детей — выше среднего показателя. Важно, чтобы у претендента на получение звания были соответствующие документы — дипломы, грамоты, сертификаты, а также научные публикации. Преимуществом будет наличие авторских образовательных программ и методик, а также наставничество и взаимодействие с молодыми педагогами.

Выплаты за званияВыплаты за звания
Выплаты за звания
Фото: 1MI

Дополнительные льготы и выплаты учителям в Новосибирске

Учителя, которые ушли на пенсию, также могут получать выплаты и льготы. Такие виды финансовой помощи начисляются тем, у кого есть звание «Ветеран труда». Его наличие дает право учителям, вышедшим на пенсию, получать ежемесячную выплату, льготы на оплату ЖКУ и некоторых видов медицинской помощи, в том числе изготовление протезов. Также им положены льготы на отдых в санаториях.

Учителя — обладатели государственных наград — получают ежемесячную выплату в размере 10 процентов от своей зарплаты (оклада).

#Новосибирск#Льготы#Учителя
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