Участие в программе «Земский учитель» могут принять педагоги от 18 до 55 лет. Условие — наличие либо среднего профессионального, либо высшего образования, а также готовность работать в населенном пункте, где живет менее пятидесяти тысяч человек. Для участия в программе «Земский учитель» педагог должен отрабатывать как минимум восемнадцать часов еженедельно в течение пяти лет. Чтобы подать заявку, нужно пройти регистрацию на сайте программы с начала года до середины апреля, направить перечень требуемых документов, пройти отбор. Комиссия ориентируется на квалификацию претендента, его опыт работы и стаж.