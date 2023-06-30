Названы фамилии выпускников в Новосибирске, сдавших два предмета ЕГЭ на 100 баллов

В прошлом году 100 баллов на ЕГЭ набрали 67 выпускников. В этом году отличились шесть человек, набравших 100 баллов по двум предметам. Это — Карпова Софья, МАОУ «Гимназия № 1» — русский язык, обществознание; Ширина Елизавета, МАОУ ОЦ «Горностай» — литература, русский язык; Глушенков Константин, СУНЦ НГУ — русский язык, физика; Мамонова Ксения, ЧОУ «Православная гимназия Кирилла и Мефодия» — русский язык, история; Коняева Елизавета, МБОУ «Лицей № 130» — химия, биология; Городников Тимофей, МАОУ «Гимназия № 10» — русский язык, информатика.