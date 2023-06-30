Названы фамилии выпускников в Новосибирске, сдавших два предмета ЕГЭ на 100 баллов

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Согласно окончательным итогам ЕГЭ, подведенным 30 июня, на 100 баллов сдали русский язык 49 выпускников, литературу и обществознание — 11 человек. Химию и информатику на высший балл написали 6 участников, физику и историю — 5 школьников, биологию — 3, математику профильного уровня — 2, английский — 1.
В прошлом году 100 баллов на ЕГЭ набрали 67 выпускников. В этом году отличились шесть человек, набравших 100 баллов по двум предметам. Это — Карпова Софья, МАОУ «Гимназия № 1» — русский язык, обществознание; Ширина Елизавета, МАОУ ОЦ «Горностай» — литература, русский язык; Глушенков Константин, СУНЦ НГУ — русский язык, физика; Мамонова Ксения, ЧОУ «Православная гимназия Кирилла и Мефодия» — русский язык, история; Коняева Елизавета, МБОУ «Лицей № 130» — химия, биология; Городников Тимофей, МАОУ «Гимназия № 10» — русский язык, информатика.
В мэрии отметили, что в 2023-м 52% выпускников выбрали профильную математику, а базовую остальные. Популярными стали обществознание, ИКТ, история и биология.
Напомним, ранее стали известны минимальные проходные баллы ЕГЭ в лучшие вузы Новосибирска.