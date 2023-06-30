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Названы фамилии выпускников в Новосибирске, сдавших два предмета ЕГЭ на 100 баллов

30 июня 2023, 09:11
Фото: Midjourney
Стобалльниками на ЕГЭ-2023 стали 93 школьника в Новосибирске

В Новосибирске 93 выпускника школ сдали ЕГЭ на 100 баллов

Максимальные баллы на ЕГЭ-2023 набрали 93 школьника в Новосибирске. Шестеро выпускников стали двукратными стобалльниками.

Согласно окончательным итогам ЕГЭ, подведенным 30 июня, на 100 баллов сдали русский язык 49 выпускников, литературу и обществознание — 11 человек. Химию и информатику на высший балл написали 6 участников, физику и историю — 5 школьников, биологию — 3, математику профильного уровня — 2, английский — 1.

В прошлом году 100 баллов на ЕГЭ набрали 67 выпускников. В этом году отличились шесть человек, набравших 100 баллов по двум предметам. Это — Карпова Софья, МАОУ «Гимназия № 1» — русский язык, обществознание; Ширина Елизавета, МАОУ ОЦ «Горностай» — литература, русский язык; Глушенков Константин, СУНЦ НГУ — русский язык, физика; Мамонова Ксения, ЧОУ «Православная гимназия Кирилла и Мефодия» — русский язык, история; Коняева Елизавета, МБОУ «Лицей № 130» — химия, биология; Городников Тимофей, МАОУ «Гимназия № 10» — русский язык, информатика.

В мэрии отметили, что в 2023-м 52% выпускников выбрали профильную математику, а базовую остальные. Популярными стали обществознание, ИКТ, история и биология.

Напомним, ранее стали известны минимальные проходные баллы ЕГЭ в лучшие вузы Новосибирска.

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#Алина Шефер#Выпускники#ЕГЭ#Образование#Новосибирск#Новосибирская область
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