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Названы вузы Москвы с самыми низкими баллами ЕГЭ на бюджет летом 2023 года

30 июня 2023, 09:18
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Поступление в москвоский вуз может навсегда изменить судьбу молодого человека из любого города России
Что делать выпускникам с низким баллом ЕГЭ 2023? Идти в колледж или средне-специальное образовательное учреждение? Не обязательно, поскольку даже в Москве есть вузы с бюджетными местами для тех, кто не набрал высокий балл на государственном экзамене.

Считается, что в Москве можно получить самое престижное и качественное высшее образование. Это правда. Но многие думают, что двери вузов открыты только для тех, кто набрал высокий балл на экзамене. Чтобы опровергнуть данное мнение мы подобрали список высших учебных заведений столицы РФ, куда можно поступить с невысоким проходным баллом.

Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А. А. Леонова — от 147 баллов

У этого университета около ста обучающих программ и много партнеров, в том числе предприятий из ИТ-сферы, государственных организаций и финансовых компаний.

Для поступления на специальность «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» необходимо набрать 161 балл. Столько же баллов необходимо, чтобы пройти на «Управление качеством». А вот для поступления на специальность «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов» требуется всего 147 баллов.

Государственный университет просвещения — от 132 баллов

В этом университете достаточно большое количество специальностей, на которые можно поступить с низким баллом ЕГЭ. Для обучения на «Биологии» на бюджете проходной балл от 147, «Педагогическое образование» — от 177, «Физическая культура» — от 132, «Физика» — от 152 баллов.

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Московский государственный университет леса (Мытищинский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана) — от 126 баллов

На текущий год в этому вузе предусмотрено 433 бюджетных места. С низким баллом, полученным на едином государственном экзамене, можно поступить на специальность: «Ландшафтная архитектура» — проходной от 140, заложено 60 бюджетных мест. Также можно выбрать «Лесное дело» — проходной балл от 136, бюджетных мест 110, «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» — проходной балл от 126, бюджетных мест 140.

Академия гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий имени генерал-лейтенанта Д. И. Михайлика — от 140 баллов

Основным направлением работы вуза являются подготовка специалистов в области защиты населения и территорий РФ от чрезвычайных ситуаций. Однако с низким проходным баллом поступить можно только на специальность «Техносферная безопасность» — от 140 баллов.

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