Что делать выпускникам с низким баллом ЕГЭ 2023? Идти в колледж или средне-специальное образовательное учреждение? Не обязательно, поскольку даже в Москве есть вузы с бюджетными местами для тех, кто не набрал высокий балл на государственном экзамене.

Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А. А. Леонова — от 147 баллов Государственный университет просвещения — от 132 баллов Московский государственный университет леса (Мытищинский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана) — от 126 баллов Академия гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий имени генерал-лейтенанта Д. И. Михайлика — от 140 баллов