atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

Изображение материала

Пенсионерка добилась почти 3 миллионов рублей на покупку новой квартиры

30 июня 2023, 08:07
Фото: Прокуратура Новосибирской области
Пенсионерка проживала в аварийном доме

В Новосибирской области пенсионерке выдали почти 3 миллиона на новую квартиру

В Новосибирской области пенсионерке выделили 2,8 миллиона рублей на приобретение нового жилья. Этого удалось добиться благодаря вмешательству прокуратуры.
«Прокурор Болотнинского района обратился в суд с иском понуждении администрации муниципального образования изъять у заявительницы жилое помещение путем предоставления его выкупной стоимости в размере более 2,8 млн рублей», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Семье новосибирского ветерана вернули 2,5 миллиона рублей после окрика прокуратуры
Узнать подробнее

До этого прокуроры выяснили, что дом по улице Ремесленной в Болотном пришел в упадок и был признан аварийным еще четыре года назад. Расселить жильцов должны до 2025 года, но условия жизни в нем становятся все более опасными.

Требования надзорного ведомства были удовлетворены. Теперь пожилая сибирячка сможет приобрести уютную квартиру.

Новосибирские прокуроры займутся рухнувшим фасадом Стоквартирного дома
Узнать подробнее
Читайте также:
Прокуратура требует закрыть пансионат «Рэмели», где до смерти избили ветерана ВОВ
#Новосибирская область#Общество#Александр Ляхов#Прокуратура#Пенсионер#Аварийный дом
Подпишитесь
Жены мобилизованных сибиряков обратились к Путину с просьбой о помощи
Вчера, 14:49
«Пороть уже рано»: дети мигрантов пугают ножами новосибирцев, их ищет полиция
Вчера, 14:45
Новосибирские водители пребывают в ярости из-за закрытия парковки у цирка
Сегодня, 07:39
Мусорное позорище в Новосибирске: после VK Fest парк «Арена» превратился в свалку
Сегодня, 01:18
Прогноз погоды на выходные 1 и 2 июля в Новосибирской области
Сегодня, 02:06
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова показала фотографии своих дочерей на выпускном
Сегодня, 02:57