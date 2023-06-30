Пенсионерка добилась почти 3 миллионов рублей на покупку новой квартиры

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
«Прокурор Болотнинского района обратился в суд с иском понуждении администрации муниципального образования изъять у заявительницы жилое помещение путем предоставления его выкупной стоимости в размере более 2,8 млн рублей», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
До этого прокуроры выяснили, что дом по улице Ремесленной в Болотном пришел в упадок и был признан аварийным еще четыре года назад. Расселить жильцов должны до 2025 года, но условия жизни в нем становятся все более опасными.
Требования надзорного ведомства были удовлетворены. Теперь пожилая сибирячка сможет приобрести уютную квартиру.