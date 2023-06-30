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Поступление в вуз 2023: как ввести серию и номер аттестата в заявление

30 июня 2023, 09:30
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Очень важно правильно заполнить заявление на поступление в вуз
Цифровизация в последние годы затронула все сферы деятельности россиян. В связи с необходимостью подавать заявление на поступление в вуз через Госуслуги часто встречается вопрос о том, как правильно ввести серию и номер аттестата об образовании.

В аттестатах о среднем образовании современного образца номер состоит из 14 цифр. Для начала разберемся, что они означают.

Итак:

С первого по третий: код для субъектов России, министерств, а также всех контролируемых правительством Российской Федерации организаций.

С четвертого по пятый — номер лицензии предприятия, которое осуществляет изготовление полиграфической продукции.

С шестого по четырнадцатый — номер бланка документа о среднем образовании, который присваивается предприятием-изготовителем.

При заполнении онлайн-заявки на поступление в вуз у многих возникает путаница с введением серии и номера аттестата. Это связано с тем, что в документах об образовании нового образца нет их визуального разделения, а есть только четырнадцатизначный номер. То есть, при заполнении заявления в графе «серия» можно поставить прочерк и ввести все 14 символов в графу «номер».

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Обратите внимание: в некоторых российских вузах собственные требования к заполнению заявления и они могут отклонять поданные документы в случае не указанной серии аттестата. В этом случае необходимо ввести в графу «серия» первые пять цифр из четырнадцати, а остальные девять в графу «номер».

Оба варианта заполнения заявления считаются правильными.

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#Вузы#Аттестаты#ЕГЭ#Поступление#Проходной балл#2023#Образование#Россия
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