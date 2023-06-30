Поступление в вуз 2023: как ввести серию и номер аттестата в заявление

При заполнении онлайн-заявки на поступление в вуз у многих возникает путаница с введением серии и номера аттестата. Это связано с тем, что в документах об образовании нового образца нет их визуального разделения, а есть только четырнадцатизначный номер. То есть, при заполнении заявления в графе «серия» можно поставить прочерк и ввести все 14 символов в графу «номер».