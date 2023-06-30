Поступление в вуз 2023: как ввести серию и номер аттестата в заявление

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
В аттестатах о среднем образовании современного образца номер состоит из 14 цифр. Для начала разберемся, что они означают.
Итак:
С первого по третий: код для субъектов России, министерств, а также всех контролируемых правительством Российской Федерации организаций.
С четвертого по пятый — номер лицензии предприятия, которое осуществляет изготовление полиграфической продукции.
С шестого по четырнадцатый — номер бланка документа о среднем образовании, который присваивается предприятием-изготовителем.
При заполнении онлайн-заявки на поступление в вуз у многих возникает путаница с введением серии и номера аттестата. Это связано с тем, что в документах об образовании нового образца нет их визуального разделения, а есть только четырнадцатизначный номер. То есть, при заполнении заявления в графе «серия» можно поставить прочерк и ввести все 14 символов в графу «номер».
Обратите внимание: в некоторых российских вузах собственные требования к заполнению заявления и они могут отклонять поданные документы в случае не указанной серии аттестата. В этом случае необходимо ввести в графу «серия» первые пять цифр из четырнадцати, а остальные девять в графу «номер».
Оба варианта заполнения заявления считаются правильными.