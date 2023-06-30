Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Updated Сегодня, 08:02
Абитуриенты, получившие низкий балл на экзамене, могут рассмотреть варианты поступления в вузы, обучающие по техническим направлениям. Обратите внимание: в этом году попасть на бюджет смогут даже выпускники, набравшие на госэкзамене от 131 балла.
В этом вузе минимальный проходной балл 131 на специальность «Наземные транспортные технологические средства». Те, кто набрал больше, могут выбрать «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» — проходной балл 136, а также «Системы обеспечения движения поездов» — проходной балл от 141.
Этот университет был популярен среди абитуриентов, набравших низкий проходной балл в прошлом году и в текущем его актуальность не уменьшилась. С проходным баллом от 168 можно выбрать специальность «Автоматизации технологических процессов и производств». В этом вузе есть бюджетные места и для абитуриентов, набравших на экзамене 150 баллов по специальности «Техносферная безопасность». Для поступления на «Теплоэнергетику и теплотехнику» поступающим нужно при сдаче ЕГЭ набрать всего 152 балла.
В этот вуз абитуриенты смогут поступить, если наберут на госэкзамене не меньше 152 баллов. В том числе, чтобы попасть сюда на бюджет, можно рассмотреть специальность «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры» — проходной балл от 152, «Энергетическое машиностроение» — минимальный проходной балл 163, «Машиностроение» — для поступления нужно набрать от 169 баллов.
Это вариант для любителей гуманитарных наук. Правда специальность, на которую можно поступить с низким баллом, всего 1 — «Реклама и связи с общественностью». Для зачисления нужно сдать госэкзамен минимум на 175 баллов. И бюджетных мест всего десять.
Для абитуриентов, чьей мечтой является медицина, этот вуз также может стать оптимальным вариантом. Для поступления на специальность «Лечебное дело» нужно набрать 146 баллов. Чтобы обучаться по специальности «Сестринское дело» проходной балл должен быть от 152, а для зачисления на бюджет по направлению «Педиатрия» — 174.