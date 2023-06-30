Этот университет был популярен среди абитуриентов, набравших низкий проходной балл в прошлом году и в текущем его актуальность не уменьшилась. С проходным баллом от 168 можно выбрать специальность «Автоматизации технологических процессов и производств». В этом вузе есть бюджетные места и для абитуриентов, набравших на экзамене 150 баллов по специальности «Техносферная безопасность». Для поступления на «Теплоэнергетику и теплотехнику» поступающим нужно при сдаче ЕГЭ набрать всего 152 балла.