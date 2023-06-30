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Пять вузов Санкт-Петербурга с самыми низкими баллами ЕГЭ на бюджет летом 2023

30 июня 2023, 07:59
Фото: atas.info
Пять лет учиться в вузе Северной столицы - мечта многих молодых людей
Кто-то при получении низкого балла на ЕГЭ 2023 собирается в лучшем случае готовиться и ждать пересдачи. Однако отбрасывать вариант с поступлением в вуз не стоит. Даже в Санкт-Петербурге есть минимум пять вариантов высших учебных заведений, поступить в которые можно с невысоким проходным баллом.

Абитуриенты, получившие низкий балл на экзамене, могут рассмотреть варианты поступления в вузы, обучающие по техническим направлениям. Обратите внимание: в этом году попасть на бюджет смогут даже выпускники, набравшие на госэкзамене от 131 балла.

Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I — от 141 балла

В этом вузе минимальный проходной балл 131 на специальность «Наземные транспортные технологические средства». Те, кто набрал больше, могут выбрать «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» — проходной балл 136, а также «Системы обеспечения движения поездов» — проходной балл от 141.

Университет промышленных технологий и дизайна — 152 баллов

Этот университет был популярен среди абитуриентов, набравших низкий проходной балл в прошлом году и в текущем его актуальность не уменьшилась. С проходным баллом от 168 можно выбрать специальность «Автоматизации технологических процессов и производств». В этом вузе есть бюджетные места и для абитуриентов, набравших на экзамене 150 баллов по специальности «Техносферная безопасность». Для поступления на «Теплоэнергетику и теплотехнику» поступающим нужно при сдаче ЕГЭ набрать всего 152 балла.

Минимальный проходной балл ЕГЭ-2023 в вузы Новосибирска: НГМУ, НГТУ, СГУПС, НГУЭУ
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Санкт-Петербургский государственный морской технический университет «Корабелка» — от 152 баллов

В этот вуз абитуриенты смогут поступить, если наберут на госэкзамене не меньше 152 баллов. В том числе, чтобы попасть сюда на бюджет, можно рассмотреть специальность «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры» — проходной балл от 152, «Энергетическое машиностроение» — минимальный проходной балл 163, «Машиностроение» — для поступления нужно набрать от 169 баллов.

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов — от 175 баллов

Это вариант для любителей гуманитарных наук. Правда специальность, на которую можно поступить с низким баллом, всего 1 — «Реклама и связи с общественностью». Для зачисления нужно сдать госэкзамен минимум на 175 баллов. И бюджетных мест всего десять.

Минимальные проходные баллы ЕГЭ-2023 в вузы Новосибирска: НГУ, НГПУ, СибГУТИ и другие
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Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет — от 146 баллов

Для абитуриентов, чьей мечтой является медицина, этот вуз также может стать оптимальным вариантом. Для поступления на специальность «Лечебное дело» нужно набрать 146 баллов. Чтобы обучаться по специальности «Сестринское дело» проходной балл должен быть от 152, а для зачисления на бюджет по направлению «Педиатрия» — 174.

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