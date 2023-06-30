Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Утром 30 июня косуля заблудилась в Куйбышеве и застряла в ограде школы №3. Рабочие, которые занимаются ремонтом на территории школы и местные жители несколько раз освобождали ее из ловушки, но испуганное животное снова застревало между металлическими прутьями.
Чтобы помочь косуле, были вызваны спасатели из Куйбышевского ПСО. Они успешно освободили животное и перевезли его в отряд поисково-спасательных работ. Сейчас косулю временно поместили в вольер для служебных собак. Ожидается приезд полиции и охотничьих экспертов, которые примут решение о дальнейшей судьбе животного.
По предварительным данным, косуля могла прийти со стороны Кайлов. Однако точные обстоятельства ее попадания в город пока неизвестны. Животное очень напугано и нанесло себе повреждения на морде, пытаясь самостоятельно выбраться из ограды.