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Разбила морду: в Новосибирской области перепуганная косуля застряла в заборе

30 июня 2023, 06:27
Фото: Аварийно-спасательная служба НСО (16+)
Косуля спаслась

В Новосибирской области косуля застряла в школьном заборе

Спасатели вызволили из плена перепуганную косулю, которая застряла в заборе школы в Куйбышеве Новосибирской области и травмировала себе морду при попытках выбраться.

Утром 30 июня косуля заблудилась в Куйбышеве и застряла в ограде школы №3. Рабочие, которые занимаются ремонтом на территории школы и местные жители несколько раз освобождали ее из ловушки, но испуганное животное снова застревало между металлическими прутьями.

Чтобы помочь косуле, были вызваны спасатели из Куйбышевского ПСО. Они успешно освободили животное и перевезли его в отряд поисково-спасательных работ. Сейчас косулю временно поместили в вольер для служебных собак. Ожидается приезд полиции и охотничьих экспертов, которые примут решение о дальнейшей судьбе животного.

По предварительным данным, косуля могла прийти со стороны Кайлов. Однако точные обстоятельства ее попадания в город пока неизвестны. Животное очень напугано и нанесло себе повреждения на морде, пытаясь самостоятельно выбраться из ограды.

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#Эмилия Губарева#Спасатели#Косуля#Животное#Охотоведы#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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