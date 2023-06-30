Утром 30 июня косуля заблудилась в Куйбышеве и застряла в ограде школы №3. Рабочие, которые занимаются ремонтом на территории школы и местные жители несколько раз освобождали ее из ловушки, но испуганное животное снова застревало между металлическими прутьями.