Сибирячке брызнули в лицо баллончиком прямо на остановке

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Как сообщает «НГС Новосибирск», девушку избили и брызнули в лицо газом из перцового баллончика. Жертва кричала и просила о помощи. Причина нападения неизвестна.
Сейчас подозреваемые уже пойманы и находятся в СИЗО.
«Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело, которое будет передано в Следственный комитет для приобщения к уголовному делу, заведенному сотрудниками СКР», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.