atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Изображение материала

Сибирячке брызнули в лицо баллончиком прямо на остановке

30 июня 2023, 06:26
Фото: pxhere.com
Подозреваемые задержаны

В Новосибирске девушке брызнули в лицо перцовым газом

Жительница Новосибирска пострадала от нападений двоих мужчин. Инцидент произошел на остановке «Улица Зорге».

Как сообщает «НГС Новосибирск», девушку избили и брызнули в лицо газом из перцового баллончика. Жертва кричала и просила о помощи. Причина нападения неизвестна.

Сейчас подозреваемые уже пойманы и находятся в СИЗО.

«Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело, которое будет передано в Следственный комитет для приобщения к уголовному делу, заведенному сотрудниками СКР», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Шокирующий инцидент: в Новосибирске мужчины напали на женщину и разбили ее смартфон
Узнать подробнее
Читайте также:
Мотоциклиста размотало после ДТП с фурой в Новосибирске — шокирующие фото
#Происшествия#Новосибирск#Александр Ляхов#Нападение#Полиция
Подпишитесь
Жены мобилизованных сибиряков обратились к Путину с просьбой о помощи
Вчера, 14:49
«Пороть уже рано»: дети мигрантов пугают ножами новосибирцев, их ищет полиция
Вчера, 14:45
Мэр Новосибирска прокомментировал возобновление работы центра ЧВК «Вагнер»
Вчера, 03:44
Мусорное позорище в Новосибирске: после VK Fest парк «Арена» превратился в свалку
Сегодня, 01:18
Прогноз погоды на выходные 1 и 2 июля в Новосибирской области
Сегодня, 02:06
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова показала фотографии своих дочерей на выпускном
Сегодня, 02:57