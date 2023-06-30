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Коварство этой болезни в том, что на ранних этапах болезнь протекает бессимптомно. Симптомы становятся ощутимы после прорастания опухоли в грудную клетку или кровеносные сосуды. Возникают одышка, кашель, затрудненное дыхание и боль в груди. Даже на рентгене опухоль порой выглядит как простое затемнение, которое даже врач может принять не за признаки онкологического заболевания, а за воспаление ткани легких (пневмонию).
Об эффективных методах диагностики, лечении заболевания и его стадиях рассказал заведующий торакальным отделением областного онкологического диспансера, к. м. н. Вадим Козлов. Полный текст интервью опубликован 29 июня 2023 на официальном сайте Министерства здравоохранения Новосибирской области.
В Новосибирской области раком легких ежегодно заболевает, в среднем, 1000 человек. (Население области — 2.8 млн. жителей. Прим.ред.) По словам заведующего торакальным отделением Новосибирского областного онкодиспансера Вадима Козлова, болезнь не щадит ни мужчин, ни женщин.
«Среди мужчин рак легких занимает первое место по заболеваемости из всех злокачественных опухолей, а в структуре смертности рак легкого — абсолютный лидер для обоих полов. И это характерно не только для России», — рассказал медик.
Самой распространенной причиной заражения раком легких является курение. 90% всех пациентов — активные и пассивные курильщики. В табачном дыме содержится свыше 400 химических соединений, 60 из них — канцерогенны. Кроме того, никотин ослабляет иммунную систему любителей подымить, поэтому в тканях легких часто развиваются новообразования. В зоне особого риска люди старше 55 лет со стажем курения более 30 пачколет (Это общепринятый медицинский индекс курения: одна пачка в день весь год).
Даже если человек не курит, его легкие может постепенно разрушить радон. Радиоактивный газ, не имеющий цвета и запаха, выделяется из земной коры и обнаружить его возможно только с помощью специальных приборов. К тому же, вещество значительно тяжелее воздуха и накапливается в подвалах и на первых этажах зданий. В случае попадания в легкие радон постепенно разрушает их и вызывает мутации клеток, что и ведет к онкологии.
Влияет на заболеваемость и экологический фактор. Учитывая высокую загрязненность атмосферы Новосибирска от промышленных предприятий, вредные вещества регулярно оседают на бронхах горожан. Повреждение слизистой приводит к образованию опухолей. Ситуацию усугубляет склонность к курению.
Да. На начальных стадиях благодаря правильному лечению 90% пациентов могут прожить пять и более лет. Самым эффективным способом обнаружения рака является низкодозная компьютерная томография. Послойное сканирование легких пациента позволяет выявить даже мелкие новообразования.
Онколог признает, что выживаемость пациентов с раком легкого низкая. С таким грозным диагнозом люди живут в среднем 14-18 месяцев. У курильщиков срок оставшейся жизни обычно вдвое короче. Однако на начальных этапах болезни, если определить рак на ранних стадиях, примерно у 90% пациентов жизнь удается продлить на 5 лет, а бывает — и дольше.
Во-первых, бросить курить, если страдаете этой вредной привычкой. Во-вторых, стоит вести здоровый образ жизни и обращать внимание на свое здоровье. В-третьих, регулярно проветривать помещение и наладить систему вентиляции, если проживаете в частном доме или на первых этажах. Если работаете в запыленном цехе, необходимо носить маски и респираторы.