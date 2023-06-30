Даже если человек не курит, его легкие может постепенно разрушить радон. Радиоактивный газ, не имеющий цвета и запаха, выделяется из земной коры и обнаружить его возможно только с помощью специальных приборов. К тому же, вещество значительно тяжелее воздуха и накапливается в подвалах и на первых этажах зданий. В случае попадания в легкие радон постепенно разрушает их и вызывает мутации клеток, что и ведет к онкологии.