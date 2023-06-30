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В Новосибирске четвертый мост через Обь достроен на 85%

30 июня 2023, 07:45
Фото: atas.info
Готовность четвертого моста в Новосибирске составила 85%
Готовность четвертого моста через реку Обь в Новосибирске составила 85% на сегодняшний день. Об этом рассказал замгендиректора ГК «ВИС» Владислав Вавилин на Сибирском транспортном форуме.

Сейчас идет монтаж вантовой системы, укладка асфальта и строительство эстакад. Завершат эти работы к концу сентября.

«Четвертый мост — это один из крупнейших проектов „ВИС“. Транспортная развязка будет включать 25 съездов, семь эстакад и обеспечит бессветофорное движение», — сообщил Вавилин.

По новому скоростному мосту смогут проезжать до 68 тысяч автомобилей в сутки. Это разгрузит дороги и обеспечит связь между городом и аэропортом.

Строительство моста также способствует развитию прилегающих территорий. Его планируют открыть до конца 2023 года.

Напомним, проезд по новому мосту будет платным для автомобилистов. Ранее Atas.info писал о ценах и о том, как разгрузит дороги эта переправа.

Названа стоимость проезда по четвертому мосту в Новосибирске
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#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Четвертый мост
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