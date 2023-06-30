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В Новосибирске начали благоустраивать сквер возле цирка

30 июня 2023, 13:57
Фото: atas.info
Работы по благоустройству нового сквера, который будет расположен рядом с городским цирком, начали в Новосибирске. Об этом сообщают читатели.

Весь этот участок будет предназначен для пешеходов, и здесь будут созданы газоны и клумбы. Местные жители сами настояли на озеленении и обустройстве зоны, а также на том, чтобы убрать парковки для автомобилей.

Территорию уже оградили для безопасности горожан. Пригнали спецтехнику.

Стоит отметить, на работы власти выделили бюджет в размере 103 миллионов рублей. А недавно рядом открыли памятник Николаю Чудотворцу.

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#Алина Шефер#Сквер#Благоустройство#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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