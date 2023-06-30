В Новосибирске начали благоустраивать сквер возле цирка

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Весь этот участок будет предназначен для пешеходов, и здесь будут созданы газоны и клумбы. Местные жители сами настояли на озеленении и обустройстве зоны, а также на том, чтобы убрать парковки для автомобилей.
Территорию уже оградили для безопасности горожан. Пригнали спецтехнику.
Стоит отметить, на работы власти выделили бюджет в размере 103 миллионов рублей. А недавно рядом открыли памятник Николаю Чудотворцу.